Технологии
Платный
Валерий Кодачигов
Медиа

МТС стала третьей в России по количеству абонентов платного ТВ

Компания смогла привлечь более 350 000 пользователей спутникового ТВ

В III квартале 2017 г. МТС обслуживала чуть более 3,16 млн абонентов платного ТВ - она заняла 3-е место по их количеству после «Триколор ТВ» и «Ростелекома». Это следует из отчета «ТМТ консалтинга».

Кварталом ранее МТС была лишь на пятом месте (чуть более 2,78 млн подписчиков). Увеличение абонентской базы почти на 14% за квартал «ТМТ консалтинг» объясняет тем, что в III квартале она начала учитывать подписчиков спутникового ТВ МТС - таких к началу октября 2017 г. насчитывалось 357 000. С учетом этих абонентов МТС по количеству телезрителей обгоняет «Эр-телеком холдинг» и спутникового оператора «Орион» (сместились на 4-е и 5-е места).

МТС начала продавать услуги спутникового ТВ в середине 2015 г. Количество их пользователей оператор никогда не раскрывал. Представитель МТС Дмитрий Солодовников в целом согласен с подсчетами аналитиков.

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