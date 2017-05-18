МТС предлагает спутниковые тарелки в аренду

МТС будет сдавать оборудование для спутникового ТВ в аренду
М. Стулов / Ведомости
МТС будет сдавать в аренду оборудование для просмотра спутникового ТВ – до сих пор компания, как и другие его провайдеры, продавала его абонентам, рассказал «Ведомостям» руководитель спутникового проекта МТС Алексей Иванов. Арендная плата любого комплекта спутникового приемного оборудования МТС составит 250 руб. в месяц (получается, за год – 3000 руб.). Сейчас при покупке спутниковое оборудование МТС стоит от 1500 до 7000 руб. (в зависимости от функциональности). Ежемесячная абонентская плата за спутниковое ТВ МТС составляет 140 руб. (100 руб. в месяц, если платить сразу за год). Но пользователи пакетных сотовых тарифов Smart будут платить только за аренду оборудования, сам просмотр будет бесплатным, обещает Иванов.