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Майкл Пулер
Наукоемкие технологии

Космические фабрики могут вскоре стать реальностью

Производство при низкой гравитации открывает новые экономические возможности

Возможность производства за пределами Земли будоражила умы фантастов и ученых с тех пор, как началось освоение космоса. Но серьезных попыток создать «космические фабрики» почти не было. Теперь ситуация начинает меняться, и появились проекты, направленные, например, на производство в космосе искусственных органов или строительство инфраструктуры на Луне.

«Это только начало», – говорит Эндрю Раш, гендиректор стартапа Made in Space, основанного в Кремниевой долине в 2010 г. По его словам, активность в космическом производстве «значительно возросла в последние пять лет или особенно – в последние пару лет».

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