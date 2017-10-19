Космические фабрики могут вскоре стать реальностью
Производство при низкой гравитации открывает новые экономические возможности
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Сотрудники Made in Space тестируют 3D-принтер в лаборатории с низкой гравитацией
NASA
Возможность производства за пределами Земли будоражила умы фантастов и ученых с тех пор, как началось освоение космоса. Но серьезных попыток создать «космические фабрики» почти не было. Теперь ситуация начинает меняться, и появились проекты, направленные, например, на производство в космосе искусственных органов или строительство инфраструктуры на Луне.
«Это только начало», – говорит Эндрю Раш, гендиректор стартапа Made in Space, основанного в Кремниевой долине в 2010 г. По его словам, активность в космическом производстве «значительно возросла в последние пять лет или особенно – в последние пару лет».
NASA
Идеи создания «космических фабрик» давно витали в воздухе, но только недавно появились первые проекты, направленные, например, на производство в космосе искусственных органов или строительство инфраструктуры на Луне
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Made In Space
Одна из многообещающих технологий – 3D-печать. Компания Made In Space установила на Международной космической станции (МКС) 3D-принтер и создала первый в мире космический гаечный ключ Kobalt с клипсой, чтобы не потерять его в невесомости
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NASA
У производства сложных продуктов за пределами Земли могут быть технические и экономические преимущества. С помощью 3D-печати можно создавать то, что требуется на орбите, и значительно экономить время
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NASA
3D-принтер работает путем выталкивания нагретого пластика, который слой за слоем создает трехмерные объекты
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NASA
Также можно печатать изделия медицинского назначения
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ESA
Европейское космическое агентство (ESA) разрабатывает способы производства строительных материалов на других планетах из местного сырья и минералов
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ESA
ESA уже напечатало на 3D-принтере демонстрационный строительный блок весом 1,5 т
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ESA
Блок создан из искусственной почвы на основе реальных образцов лунных пород
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