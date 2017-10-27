iPhone X может стать дефицитом в России

Дело не только в том, что iPhone X мало, но и в том, что спрос на него выше, чем на предыдущие модели David Paul Morris/Bloomberg

Сегодня, в первый день предзаказа на iPhone Х в России, часть российских продавцов были вынуждены закрыть его уже к середине дня: отложенные для предзаказа аппараты попросту закончились. Спрос на iPhone X беспрецедентный - настолько дорогая электроника никогда так быстро не раскупалась по предзаказу, говорят сотрудники двух ритейлеров.

К середине дня всю отложенную для предзаказа партию распродал входящий в Inventive Retail Group re:Store, утверждает его представитель Людмила Семушина. Причем смартфонов, отложенных для онлайн-предзаказа, хватило всего на 6 минут, утверждает она.

Примерно к 13.00 предзаказ закончился и в «М.видео»: iPhone X закончились, iPhone X почти не осталось, рассказала его представитель Валерия Андреева. Сейчас все выделенные для предзаказа iPhone X уже распроданы, говорит представитель МТС Дмитрий Солодовников. Так же дела идут и еще в одной крупной розничной сети, рассказал ее сотрудник.

Продажи iPhone X начнутся в России 3 ноября. Впервые Россия вошла в число так называемых стран первой волны - в них продажи iPhone начинаются одновременно с США. iPhone X с памятью 64 Гб стоит 79 990 руб., с памятью 256 Гб - 91 990 руб.

Сама Apple начала прием предзаказов на iPhone X в полночь по калифорнийскому времени (в 3 утра в Нью-Йорке, в 8.00 в Лондоне и в 10.00 в Москве). Уже спустя 10 минут покупатели, размещающие заказы, стали получать сообщения, что им придется ждать не менее четырех недель, чтобы получить свой смартфон, пишет Financial Times. К 14.30 по московскому времени российский интернет-магазин Apple обещал доставить новинку уже через пять-шесть недель. По всей видимости, это отражает как исключительно высокий спрос, так и более ограниченное, чем в предыдущие премьеры, предложение, предполагает Financial Times. Поставка компонентов для 3D-камеры iPhone и OLED-экрана от края до края ограничена - о проблемах с их производством СМИ сообщали в течение нескольких месяцев. Сама Apple признала их в сентябре.

Почему дефицит?

С тем, что на повышенный спросе на iPhone X наложился дефицит смартфона, согласен и сотрудник одного из российских ритейлеров. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин утверждает, что в первую поставленную в Россию партию iPhone X войдет примерно 15 000 аппаратов (против 40 000 iPhone 8, появившихся в России в конце сентября 2017 г.). Дефицит может привести к возникновению серого рынка iPhone X - перекупщики уже сейчас заказывают аппараты сотнями, говорит он.

Сотрудник компании-партнера Apple согласен с оценками Муртазина. Первая партия может оказаться больше - но не намного, считает сотрудник одной из розничных сетей.

Оценки количества смартфонов iPhone X, которые Apple может выпустить в ближайшие месяцы, сильно варьируются – от 20 млн до 40 млн, отмечает FT. Однако аналитики сходятся во мнении, что нехватка гаджетов в этот раз продлится дольше, чем в случаях с предыдущими моделями. «Мы ожидаем, что в ноябре срок исполнения заказов будет составлять от четырех до шести недель, – цитирует газета Джина Манстера, который уже много лет анализирует продукцию Apple. – iPhone X достигнет баланса между спросом и предложением на мировом рынке где-то в I квартале 2018 г., то есть через три-четыре месяца после выпуска. Обычно у новой модели на это уходит два-три месяца».

Дело не только в том, что iPhone X мало, но и в том, что спрос на него выше, чем на предыдущие модели. Так считают представители опрошенных «Ведомостями» ритейлеров. За первые четыре часа со старта предзаказа на iPhone X было заказано на 52% больше аппаратов, чем iPhone 8 и на 11% больше, чем iPhone 7, говорит представитель «Евросети» Александра Перцева. По словам Семушиной, за 6 минут в re:Store заказали столько же iPhone X, сколько iPhone 8 за сутки. А Сергей Тихонов из «Связного» утверждает, что за первые три часа в его сети было заказано столько же iPhone X, сколько iPhone 8 за три дня. Останавливать предзаказ они не собираются. Но в числе первых новинки получат покупатели, которые внесут предоплату за iPhone X, говорит Тихонов.

Количество iPhone X, которые Apple поставит «Мегафону», пока неизвестно: если аппаратов будет много, оператор сможет доставить заказанные смартфоны за сутки, если мало - покупателям придется подождать пять-шесть недель, говорит представитель оператора Юлия Дорохина.

Представитель Apple отказался от комментариев.