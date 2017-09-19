Цены в России на iPhone X будут одними из самых высоких в мире

Андрей Гордеев / Ведомости

В пересчете на доллары iPhone X в России окажется самым дорогим в мире. К такому выводу пришел американский журнал Business Insider. По его расчетам, смартфон от Apple с памятью 64 Гб обойдется покупателю в России более чем в $1390. Это чуть дороже, чем в странах ЕС (около $1376) и Великобритании (около $1338), и значительно дороже, например, чем в Гонконге ($1099,29) и Канаде ($1080,52).

Самые дешевые iPhone X Business Insider нашел в Японии ($1018,81). В США iPhone X будет стоить $999 без учета местных налогов, которые варьируются в зависимости от штата от 0 до 9%.

«Ведомости» выборочно проверили цены на сайтах региональных интернет-магазинов Apple. Расчеты Business Insider оказались в целом верны. Правда, в России цены по курсу ЦБ на 19 сентября (58,10 руб. за $1) получились примерно на уровне Западной Европы. С таким курсом iPhone X 64 (предварительная цена в российском интернет-магазине Apple — 79 990 руб.) и iPhone X 256 Гб (91 990 руб.) стоят $1376 и $1583 соответственно. Примерно столько же, сколько во Франции и Германии.

В России iPhone в долларах — один из наиболее дорогих в мире, посчитал и российский ресурс iPhones.ru. Однако, по его подсчетам, цены на новый флагман Apple будут в России все-таки ниже, чем в Венгрии, Польше, Италии. iPhоne X 256 Гб, к примеру, в венгерском магазине будет стоить примерно на $100 дороже, чем в России. На несколько долларов iPhone X дороже и в Индии.

Предзаказ на iPhone X во всем мире, в том числе в России, стартует 27 октября, продажи – 3 ноября.

В среднем iPhone в России примерно на 40% дороже, чем в США, рассказывал ранее «Ведомостям» гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Высокие цены на iPhone в России связаны с затратами на логистику, таможенное оформление и НДС (18%), утверждает сотрудник одного из ритейлеров.

По оценке ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, на таможню и логистику приходится до 5% стоимости аппарата. Цены на iPhone в России традиционно в целом соответствуют европейским - как правило, разброс в ту или иную сторону составляет около $40, утверждает Муртазин. Не сильно отличаются цены на iPhone и в Китае, утверждает он. По его словам, в Гонконге и в США цены ощутимо ниже. В Европе также есть такая опция, как tax free (возврат налога с продаж при выезде из страны), - воспользовавшись ей при покупке iPhone X, российский покупатель сможет сэкономить примерно $150, говорит Муртазин.

По оценке Муртазина, всерую, то есть минуя официальные каналы, в Россию сейчас ввозится примерно 10% iPhone. То, что iPhone X станет самым дорогим смартфоном, который когда-либо продавала Apple, вряд ли повлияет на этот показатель - новый смартфон появится в России в продаже одновременно с США и Европой, так что смысла покупать новинку втридорога нет, рассуждает он.

Стоимость всех позиций в ассортименте «Связного» зависит в том числе от закупочной цены и расчетной доходности по товару, рассказывает его представитель Сергей Тихонов. Окончательная цена для каждого конкретного города и региона формируется под влиянием массы факторов, прежде всего рыночной и конкурентной ситуации, утверждает он. По его мнению, стоимость новых iPhone не снизит спрос на него. За первые семь месяцев 2017 г. в России было куплено на 26% больше смартфонов стоимостью более 40 000 руб., чем годом ранее, говорит Тихонов. По его словам, влияние неофициальных продавцов на рынок iPhone снижается год от года. Все больше покупателей стремятся приобретать смартфоны с официальной гарантией производителя, страховкой, воспользоваться рассрочкой, отмечает Тихонов.

Вряд ли серый импорт увеличится — iPhone X дорог, покупатели наверняка будут заинтересованы в официальной гарантии, согласна представитель «Эльдорадо» Юлия Завьялова.

Сравнивать цены в России и США не совсем корректно: в странах действует совершенно разное налоговое законодательство, при этом российские цены в долларовом эквиваленте сопоставимы с европейским рынком, отмечает представитель «М.видео» Валерия Андреева. Покупатели «М.видео» могут оптимизировать расходы с помощью кредитов и программы лояльности, добавляет она.

Партнеры Apple, в том числе МТС, будут поддерживать интерес к новинкам стимулирующими акциями – такие предложения в том числе помогут сдержать рост серого рынка, говорит ее представитель Дмитрий Солодовников. В целом нелегальным поставщикам не удастся конкурировать с официальными: в сети МТС новые iPhone появятся вместе с мировым релизом, поэтому ни по стоимости, ни по срокам поставки серый импорт не выиграет, уверен он.

В 2017 г. цена не повлияет на спрос, так как новая модель iPhone будет, скорее всего, в дефиците во всем мире и просто не будет возможности приобрести этот смартфон в другой стране, передал «Ведомостям» директор по закупкам «Евросети» Алексей Широков. С начала следующего года велика вероятность снижения спроса на российском рынке, так как многие поедут отдыхать на зимние праздники за границу и смогут приобрести смартфон по чуть меньшей цене, считает он.