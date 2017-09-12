Как выглядит новый зал для презентаций Apple
Премьера нового iPhone состоится в только что открывшемся Театре имени Стива Джобса
Apple впервые проводит официальную презентацию нового iPhone в только что открывшемся концертном зале – Steve Jobs Theater (Театр им. Стива Джобса), расположившемся в новой штаб-квартире компании – Apple Park в Калифорнии
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С виду конструкция похожа на павильон в современном аэропорту, но по задумке проектировщиков такая форма здания должна создавать ощущение полета над всем кампусом штаб-квартиры. Новый зал рассчитан на 1000 мест
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У театра прозрачные стеклянные стены, на них крепится плоский круглый диск крыши из углепластика
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Театр расположен в одной из самых высоких точек в пределах Apple Park с видом на зеленую поляну и главное здание
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Высота здания театра - примерно 6 м (два стандартных этажа), диаметр - 15 м. Но это только лобби, говорится на сайте archdaily.com
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По задумке архитекторов, основная часть театра – зрительный зал – скрыта под землей
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На фото, сделанных еще во время строительных работ, видно, что кресла театра расположены полукругом вокруг сцены, образуя привычный амфитеатр
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Попасть в подземную часть можно на двух вращающихся лифтах, которые поворачиваются, когда они поднимаются и опускаются. Подземное пространство состоит из четырех этажей
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Также в подземную часть здания можно попасть по спиральным лестницам
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На фото Тим Кук, CEO Apple, рассказывает о том, каким будет концертный зал в новой штаб-квартире во время презентации в марте 2016 г. По информации Bloomberg, зал настолько дорогой, что каждое посадочное место обошлось его владельцам в $14 000
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Амфитеатр во время ремонта
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Круглое здание на фото – кампус новой штаб-квартиры компании Apple Park в городе Купертино (штат Калифорния, США). Когда-то на этом месте располагался университетский городок. Сотрудники корпорации уже успели прозвать свой новый дом «кольцом», «пончиком» или «космическим кораблем»
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Строительство новой огромной штаб-квартиры было начато еще при жизни Стива Джобса. Размер здания – около 500 м в диаметре и примерно 1,6 км в окружности
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