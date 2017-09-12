Как выглядит новый зал для презентаций Apple

Marcio Jose Sanchez / AP

На фото Тим Кук, CEO Apple, рассказывает о том, каким будет концертный зал в новой штаб-квартире во время презентации в марте 2016 г. По информации Bloomberg, зал настолько дорогой, что каждое посадочное место обошлось его владельцам в $14 000

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