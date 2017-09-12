Архитектура и дизайн

Как выглядит новый зал для презентаций Apple

Премьера нового iPhone состоится в только что открывшемся Театре имени Стива Джобса
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