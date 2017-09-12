Каким будет новый iPhone
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1. Новое устройство условно называют iPhone 8. В понедельник интернет-ресурс 9to5mac.com сообщил, что на самом деле флагманская модель будет называться iPhone X, а под номером 8 будут продаваться, по сути, улучшенные версии iPhone 7.
2. Главным отличием нового смартфона от предыдущих iPhone может стать отсутствие кнопки Home, а как следствие – и системы идентификации пользователя по отпечатку пальца, Touch ID, впервые появившейся в 2013 г. на iPhone 5s. Об этом сообщал ранее Techcrunch.
3. Идентифицировать владельца смартфон, скорее всего, будет при помощи камеры и системы распознавания лиц. Так называемая Face ID будет использовать фронтальную камеру аппарата.
4. IPhone нового поколения может стать самым большим в семействе iPhone: диагональ широкоэкранного iPhone 7 Plus – 5,5 дюйма. iPhone X будет оснащен 5,8-дюймовым дисплеем, утверждают 9to5mac.com и The Verge. Такого же размера экран у последнего флагмана Samsung – Galaxy S8.
5. Это будет первый смартфон Apple с OLED-дисплеем, т. е. станет контрастнее, чем у предшественников, и его энергопотребление будет меньше.
6. Скорее всего, у нового iPhone будет двойная вертикально расположенная камера – об этом, в частности, свидетельствуют завезенные ранее в Россию муляжи аппарата, о которых писали «Ведомости».
7. Данные о памяти iPhone X разнятся. По данным западных СМИ, будут доступны модели с объемом хранения 64, 256 и 512 Гб. В то же время один из собеседников «Ведомостей» утверждает, что объем памяти и младшей модели 128 Гб.
8. Возможно, новый флагман можно будет заряжать от беспроводного зарядника, не исключает The Verge.
9. В США аппарат с памятью 64, 256 и 512 Гб может стоить $999, $1099 и $1199, сообщили на прошлой неделе британские ресурсы The Inquire и Daily Mail. Такие же данные об американских ценах у компании – партнера нескольких производителей электроники. Если прогнозы верны, iPhone X станет самым дорогим аппаратом в модельном ряду Apple. В американском интернет-магазине Apple iPhone 7 Plus с 256 Гб памяти сейчас стоит без подключения $969.
10. Российские продавцы телефонов не называют цену аппарата в России. Цены, которые ритейлеры обсуждают сейчас, – 84 000, 94 000 и 104 000 руб., рассказывал в конце прошлой недели «Ведомостям» сотрудник одного из партнеров Apple. По данным Hi-Tech Mail.ru, три модели будут стоить 88 990 руб., 98 990 руб. и 109 990 руб.
11. Старт продаж iPhone может сопровождаться дефицитом или задержками в поставках, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. Это связано со сбоем в поставке деталей, утверждает издание: производственный график, по его данным, сбился примерно на месяц.