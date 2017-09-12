Презентация новинок от Apple

В продаже iPhone X появится 3 ноября 2017 г. Цены на устройство будут начинаться от $999 - за iPhone с памятью 64 Гб. На сайте Apple уже появились ориентировочные цены на базовые модели в России. IPhone 8 с памятью 64 Гб будет стоить 56 990 руб., с памятью 256 Гб — 68990 руб. Модель 8 Plus с объемом память 64 Гб обойдется в 64 990 руб., 256 Гб — 76 990 руб. iPhone X с памятью 64 Гб будет стоить 79 990 руб., а с памятью 256 Гб — 91 990 руб.

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