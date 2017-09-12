Персональные технологии

Презентация новинок от Apple

Одна из них – iPhone X – это первый в истории Apple iPhone, у которого нет кнопки «домой»
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