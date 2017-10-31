Telia вышла из «Мегафона» Telia

Скандинавский холдинг Telia Company сообщил, что продал остававшиеся у него 19% «Мегафона» Газпромбанку за 60,4 млрд руб. Цена акции при сделке составила 514 руб. за бумагу. Это цена с дисконтом примерно в 10% к цене закрытия торгов на Московской бирже в понедельник, отмечает «Интерфакс». За несколько дней до сообщения о сделке котировки «Мегафона» снизились на заявлениях председателя совета директоров компании Ивана Стрешинского, который представляет основного акционера оператора, группы USM. Он, в частности, заявил, что «Мегафону» нужно инвестировать в развитие, а не платить дивиденды.

Сделку помогали организовать банки BofA Merrill Lynch, CitiGroup и Morgan Stanley, юридическое сопровождение сделки обеспечили White & Case и Houthoff.

Несмотря на то, что Газпромбанк находится под санкциями Евросоюза и США, сделка не нарушает санкционный режим, так как не связана с финансированием деятельности банка, указала Telia.

Газпромбанк позитивно оценивает потенциал роста стоимости «Мегафона» «как одной из самых динамично развивающихся компаний в телекоммуникационном секторе и ожидает дальнейшего усиления ее рыночных позиций за счет высоких операционных показателей и дополнительных точек роста, в том числе, в области развития новых банковских продуктов», прокомментировал новый акционер. В банке уверены, что сумеют вместе с другими совладельцами оператора выработать единый подход к долгосрочной стратегии развития «Мегафона» и механизмы ее успешной реализации.

Президент и гендиректор холдинга Йохан Деннелинд напомнил, что Telia была одним из основателей «Мегафона» и активно участвовала в истории успеха этого российского оператора. Он назвал «Мегафон» одним из мобильных и цифровых лидеров в России. Расстаться с этим активом его шведско-финский акционер решил в соответствии с новой стратегией, по которой он планирует сосредоточиться на развитии в странах Балтии и Скандинавии. Деннелинд подтвердил существование новой стратегии после публикаций СМИ о планах холдинга продать пакет в «Мегафоне» полностью.

В самом начале октября Telia Company продала на бирже 6,2% акций «Мегафона» по 585 руб. за бумагу. Компания первоначально собиралась продать только 5,65% акций, но заявок оказалось больше. Telia сообщила, что получила за этот пакет 22,522 млрд руб., или около $390 млн. До этой сделки у Telia было 25,17% акций «Мегафона», другими акционерами оператора являются USM Group Алишера Усманова (56,32%), MICL (кипрская «дочка» самого «Мегафона», 3,92%), в свободном обращении на начало октября находилось 14,59% акций.

Продажа Telia пакета акций в «Мегафоне» может поспособствовать возвращению российского оператора в индекс MSCI Russia, отмечали в отчетах аналитики «ВТБ капитала» и JPMorgan.

В сентябре 2015 г. Telia заявила, что постепенно будет сокращать присутствие в Евразийском регионе. Холдинг будет сворачивать работу в Азербайджане, Грузии, Казахстане, Молдавии, Непале, Таджикистане и Узбекистане, говорилось в сообщении компании. О российском «Мегафоне» в нем не упоминалось.

Норвежский оператор Telenor тоже постепенно выходит из капитала Veon, материнской компании другого российского оператора – «Вымпелкома».

В свое время инвесторы из развитых рынков приходили в российские активы за ростом, которого на их собственных развитых рынках уже не было, объяснял ранее «Ведомостям» аналитик «Уралсиба» Константин Белов. Сейчас период роста российского телекома, как и телекома на других развивающихся рынках, прошел вместе с ростом проникновения мобильной связи и замедлением роста доходов, считает он. С точки же зрения корпоративных задач «Мегафона» выход единственного иностранного акционера с блокирующим пакетом дает большую гибкость при принятии решений, добавил аналитик.