Шведская Telia может избавиться от пакета акций «Мегафона»

Акции «Мегафона» утратили былую привлекательность, считает аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин Максим Стулов / Ведомости

Шведский акционер «Мегафона» – Telia Company намерена продать свой блокпакет (25,17%) в этом операторе несколькими траншами, первый из них – около 8% – компания рассчитывает продать в течение шести месяцев. Об этом сообщил в понедельник ТАСС со ссылкой на собственные источники. Потом такой же пакет будет продан в течение еще шести месяцев, добавил один из собеседников агентства. Полностью продать такой пакет будет сложно, поэтому решили в несколько этапов, рассказывает другой собеседник. По их словам, Telia пока не нашла покупателя на первый транш и, скорее всего, продаваться пакет будет в рынок.