Статья опубликована в № 4345 от 20.06.2017 под заголовком: Telia прощается с «Мегафоном»
Шведская Telia может избавиться от пакета акций «Мегафона»
Компания решила делать это в несколько этапов и может продать их на бирже
- Елизавета Серьгина
- / Ведомости
Акции «Мегафона» утратили былую привлекательность, считает аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин
Максим Стулов / Ведомости
Шведский акционер «Мегафона» – Telia Company намерена продать свой блокпакет (25,17%) в этом операторе несколькими траншами, первый из них – около 8% – компания рассчитывает продать в течение шести месяцев. Об этом сообщил в понедельник ТАСС со ссылкой на собственные источники. Потом такой же пакет будет продан в течение еще шести месяцев, добавил один из собеседников агентства. Полностью продать такой пакет будет сложно, поэтому решили в несколько этапов, рассказывает другой собеседник. По их словам, Telia пока не нашла покупателя на первый транш и, скорее всего, продаваться пакет будет в рынок.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}