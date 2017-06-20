Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4345 от 20.06.2017 под заголовком: Telia прощается с «Мегафоном»

Шведская Telia может избавиться от пакета акций «Мегафона»

Компания решила делать это в несколько этапов и может продать их на бирже

Шведский акционер «Мегафона» – Telia Company намерена продать свой блокпакет (25,17%) в этом операторе несколькими траншами, первый из них – около 8% – компания рассчитывает продать в течение шести месяцев. Об этом сообщил в понедельник ТАСС со ссылкой на собственные источники. Потом такой же пакет будет продан в течение еще шести месяцев, добавил один из собеседников агентства. Полностью продать такой пакет будет сложно, поэтому решили в несколько этапов, рассказывает другой собеседник. По их словам, Telia пока не нашла покупателя на первый транш и, скорее всего, продаваться пакет будет в рынок.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике