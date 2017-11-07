Портфельная компания «Роснано» провела IPO в США

Rusnano USA владеет 2,8 млн акций компании. Таким образом, её доля при размещении оценивалась в $25,2 млн. Е. Разумный / Ведомости

Портфельная компания «Роснано» из США Aquantia провела IPO (Initial public offering – первичное размещение бумаг) на Нью-Йоркской фондовой бирже NYSE, следует из отчетности компании. Aquantia размещала 6,8 млн акций по цене $9 за штуку и полностью продала этот пакет.

Aquantia разрабатывает сетевые микросхемы для передачи данных. Продукцию компании покупают производители телекоммуникационного оборудования – например, Cisco Systems, Huawei и Juniper.

В эту компанию «Роснано» вложила 750 млн руб. в 2012 г. ($24,1 млн по среднему курсу 31,07 руб./$). До IPO американской инвестиционной «дочке» госкомпании Rusnano USA принадлежало 11,1% Aquantia, после её доля размылась до 8,8%, говорится в отчетности компании, размещенной на портале американской комиссии по ценным бумагам. Rusnano USA владеет 2,8 млн акций компании. Таким образом, её доля при размещении оценивалась в $25,2 млн. Но котировки уже успели подрасти. К открытию торгов в понедельник акция компании стоила $10,75, и вчера вечером пакет Rusnano USA стоил уже $30,1 млн (около 1,7 млрд руб. по вчерашнему курсу).

Rusnano USA не увеличивала свою долю в ходе IPO, сообщил «Ведомостям» её гендиректор Дмитрий Аханов. В ближайшие шесть месяцев она также не планирует продавать акции. Аханов считает, что стоимость компании будет расти и у неё есть перспективы, например, в связи с развитием рынка беспилотных автомобилей.

Согласно отчетности компании в последние три года её выручка растет. По итогам 2014 г. она заработала $24,5 млн, в 2015 г. – $80,8 млн, в 2016 г. – $86,7 млн. За январь – июнь этого года Aquantia заработала $48,8 млн. При этом в 2016 г. компания потратила на исследования и разработки $36,5 млн.

Aquantia привлекала и венчурное финансирование. По данным сайта Crunchbase, c 2005 г. она участвовала в восьми инвестиционных раундах на общую сумму $185,6 млн.

У Aquantia есть отделение в России: в Нижнем Новгороде работают около 25 инженеров, это около 10% персонала компании, рассказал Аханов.

Почему не в России?

Это не первое IPO портфельной компании «Роснано». Летом прошлого года свои акции на бирже NASDAQ разместила Selecta Biosciences, которая разрабатывает вакцины, в том числе против курения, вируса папилломы человека, гриппа, малярии. На момент размещения доля «Роснано» составляла 8,3%, её стоимость оценивалась в $18 млн. Согласно годовому отчету Selecta, опубликованному в конце марта этого года, доля Rusnano USA составляла 8,1%. Нынешнюю долю в компании «Роснано» не раскрывает.

Очевидная причина того, что в России проходит существенно меньше IPO, чем в США, кроется в гораздо меньшем числе потенциальных инвесторов, указывает партнер фонда Leta Capital Александр Чачава. А это, в свою очередь, вызвано как низкой финансовой грамотностью, так и недостатком доверия, считает он. По словам Чачавы, в США биржевые инструменты существуют намного дольше и инвесторы больше доверяют компаниям и их отчетности, аудиторам и бирже. Но в будущем году в Россию по нескольким причинам может вернуться интерес к IPO, прогнозирует Чачава: есть и отложенный спрос, и несколько лет относительной стабильности, и начало нового политического цикла, а разрешение ЦБ инвестировать средства НПФ в специальный сектор Московской биржи может быть интересно IT-компаниям.

На российском технологическом рынке размещение акций на международной бирже – редкость. Согласно обзору PricewaterhouseCoopers, c 2005 г. по сентябрь 2014 г. в секторе технологий и телекоммуникаций прошло 11 IPO с учетом двух на Московской бирже. Последнее случилось в июне 2013 г., когда офшорный разработчик Luxoft разместился на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Месяцем ранее на NASDAQ разместила акции компания Qiwi. О планах размещения в 2007 г. объявлял IT-холдинг Softline, но из-за кризиса 2008 г. отказался от них и вернулся к идее размещения лишь в 2014 г. Компания намерена провести IPO в течение пяти лет, говорил «Ведомостям» председатель совета директоров Softline и ее основной владелец Игорь Боровиков.