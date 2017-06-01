«Роснано» вышла из своей первой инвестиции

Руководитель «Роснано» Анатолий Чубайс подписал соглашение по проекту с НПО «Сатурн» в 2008 г. Максим Стулов / Ведомости

Компания «Роснано» полностью продала долю в заводе «Новые инструментальные решения» (НИР), говорится в ее сообщении. Согласно ему, 49,98% акций проектной компании купил ее совладелец, НПО «Сатурн», которому до сделки принадлежали остальные акции НИР. НПО «Сатурн» – производитель газотурбинных двигателей, 91,49% которого принадлежит Объединенной двигательной корпорации (ОДК), остальные акции – у «Ростеха» и Росимущества. Сама ОДК является структурой «Ростеха».

Проект НИР начался в 2008 г. «Это первое производство полного цикла, в котором участвует «Роснано», – говорил тогда «Ведомостям» представитель компании. Соинвесторами проекта тогда стали НПО «Сатурн» и Газпромбанк. Общие инвестиции составили 1 млрд руб., половину из них вложила «Роснано».

Проект представляет собой производство металлорежущего инструмента с наноструктурированным покрытием. Технология нанопокрытия была разработана специалистами Курчатовского института. В апреле 2010 г. в Рыбинске открылось производство. В 2016 г. выручка завода выросла на 30% год к году и составила 340 млн руб., говорится в сообщении «Роснано».

Внутренняя норма доходности (IRR) от сделки по продаже доли в НИР составила более 26%, говорится в сообщении. Учитывая, что «Роснано» вошла в проект в 2008 г., стоимость сделки могла составить от 3,4 млрд до 4,1 млрд руб., подсчитал аналитик «Финама» Тимур Нигматуллин. В этих расчетах может быть погрешность, поскольку, как рассчитывает показатель сама «Роснано», неизвестно, оговаривается он. Представитель «Роснано» опроверг этот расчет, объяснив, что IRR от сделки рассчитана не от суммы инвестиций в проект в 2008 г., а от стоимости портфеля на момент передачи активов под управление УК «Роснано». Оценку своей доли в проекте на тот момент «Роснано» не раскрывает.

Технология НИР В специальной вакуумной камере на инструмент наносится нанопокрытие, причем оно имеет большой спектр вариантов по составу, количеству и структуре слоев, рассказывал «Ведомостям» о сути проекта гендиректор НИР Валерий Жигалов. Оно повышает износостойкость инструмента, что позволяет обрабатывать металл на более высоких скоростях и увеличивает срок службы инструмента. При использовании такого инструмента количество снимаемого металла возрастает в 2–2,5 раза, а стойкость между переточками и скорость резания – в 1,5–2 раза.

Сумма сделки, конечно, больше, чем вложенные средства, но IRR по всему времени владения меньше, чем 26%, знает человек, близкий к «Роснано». К моменту передачи актива в управление УК его стоимость была меньше, чем сумма вложенных средств, объясняет он разницу в расчетах. В любом случае IRR маловата для венчурных инвестиций, считает Нигматуллин. Обычно в России цель по этому показателю составляет 35–40%. Тем не менее у «Роснано» несколько иные задачи по сравнению с коммерческими фондами и, возможно, доходность была отдана в угоду устойчивого развития бизнеса после выхода из капитала, рассуждает Нигматуллин.

«Роснано», по сути, является не венчурным, а private-equity фондом, так как входит в проекты на поздних стадиях. Тем не менее риски «Роснано» в проектах сопоставимы с рисками в типовых венчурных проектах, отмечал руководитель «Роснано» Анатолий Чубайс год назад в интервью «Ведомостям», объясняя это специфической сферой инвестиций – производственный hi-tech.

Доходность по сделке с НИР сопоставима с другими выходами «Роснано» за последнее время, говорит представитель госкомпании. Средняя доходность IRR 11 выходов, реализованных за 2016 г., также рассчитанная к стоимости портфеля на момент передачи активов под управление УК «Роснано», составила около 11%, говорит он.

За два дня до сделки с «Роснано», 29 мая, НПО «Сатурн» как раз провело допэмиссию на 24 млрд руб., следует из материалов компании. Покупателями дополнительных акций стали действующие акционеры: ОДК, «Ростех» и Росимущество. Помимо денег допэмиссия может быть оплачена путем зачета денежных требований к «Сатурну», а также передачи ценных бумаг других компаний, говорится в сообщении.

Представители НПО «Сатурн» не ответили на запрос «Ведомостей».