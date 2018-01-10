«Просвещение» потребовало 3,7 млрд рублей за обложку учебника

Обложка учебника «Вентана-Граф» и «Просвещение»

Издательство «Просвещение» подало иск к издательству «Вентана-Граф» (входит в «Эксмо-АСТ») в Арбитражный суд города Москвы в конце декабря. Сумма исковых требований составила почти 3,7 млрд руб., сказал «Ведомостям» представитель издательства. Также «Просвещение» требует признать учебники «Вентана-Граф» контрафактными и уничтожить весь тираж, говорит он. Сумма исковых требований рассчитана исходя из двукратной стоимости учебников, говорится в заявлении «Просвещения».

«Вентана-Граф» выпустило несколько сотен наименований печатной продукции, разместив на обложках книг изображение, сходное до степени смешения с товарным знаком АО «Издательство «Просвещение». Всего было выявлено более 500 видов продукции ООО «Издательский центр «Вентана-Граф», маркированной указанным изображением», – сказал директор по внешним коммуникациям издательства «Просвещение» Сергей Григоренко.

Издательство «Просвещение» было приватизировано в 2012 г., долю в издательстве выкупили основатели «Олма медиа» Владимир Узун и Олег Ткач у государства за 2,5 млрд руб. Большую часть этих средств издатели привлекли в «СМП банке» Аркадия и Бориса Ротенбергов. Для этих сделок «Просвещение» и «Олма медиа групп» были оценены примерно в 3,95 млрд руб. В 2014 г. стало известно, что Аркадий Ротенберг стал председателем совета директоров издательства, источники ТАСС говорили, что доля бизнесмена – 20% в издательстве. В 2017 г. он вышел из состава акционеров компании, говорил «Ведомостям» представитель бизнесмена.

«Просвещение» почти половину выручки получает от государственных и муниципальных контрактов, в частности от закупок школами учебников издательства, входящих в единый федеральный перечень учебников.

Издательство «Вентана-Граф» также занимается учебной литературой. С 2014 г. это издательство принадлежит «Эксмо-АСТ». Представитель издательства пообещал предоставить комментарий позднее.