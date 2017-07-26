Аркадий Ротенберг вышел из совета директоров «Просвещения» Максим Стулов / Ведомости

Бизнесмен Аркадий Ротенберг больше не входит в совет директоров крупнейшего издателя школьной литературы – издательства «Просвещение», об этом «Ведомостям» рассказал представитель бизнесмена и сотрудник пресс-службы издательства.

Некогда государственное издательство «Просвещение» было приватизировано в 2012 г., долю в издательстве выкупили основатели «Олма медиа» Владимир Узун и Олег Ткач у государства за 2,5 млрд руб. Большую часть этих средств издатели привлекли в «СМП банке» Аркадия и Бориса Ротенбергов. Для этих сделок «Просвещение» и «Олма медиа групп» были оценены примерно в 3,95 млрд руб. В 2014 г. стало известно, что Аркадий Ротенберг стал председателем совета директоров издательства, источники ТАСС говорили, что доля бизнесмена – 20% в издательстве.

«Просвещение» большую часть выручки получает от госконтрактов, в частности от закупок школами учебников издательства, входящих в единый федеральный перечень учебников. Еще в 2014 г. доходы издательства от госконтрактов составляли 2,8 млрд руб., следует из базы данных СПАРК. За три года такие доходы издательства выросли почти вдвое. За последние несколько лет «Просвещение» часто привлекало административные ресурсы для получения государственных контрактов на покупку учебников, рассказывали «Ведомостям» источники в других издательствах. Из-за этого школам приходилось закупать учебники, которые разрабатывались еще в 70-х гг.

Издательство «Просвещение» «Просвещение» – крупнейшее издательство на рынке учебной литературы. В 2013 г. издательство получило 4,2 млрд руб. от государственных контрактов при выручке в 11,1 млрд руб., в 2016 г. доходы от закупок школами составили 5,4 млрд руб., в 2017 г. – свыше 4,5 млрд руб. В прошлом году выручка «Просвещения» выросла на 15% до 12,7 млрд руб., чистая прибыль – на 30% до 4,4 млрд руб.

В конце марта Ротенберг перестал быть совладельцем издательства. Представитель бизнесмена подтверждал это «Ведомостям». Источник «Ведомостей», знакомый с деталями сделки, утверждает, что доля бизнесмена был пререоформлена на доверенных ему лиц. Представитель Ртенбрега это не комментирует, но ранее «Известиям» он сказал, что Ротенберг продолжит «творческое» сотрудничество с компанией.

По данным «СПАРК-Интерфакса», издательство «Просвещение» принадлежит зарегистрированному на Кипре офшору Olma media group. По данным самого кипрского реестра, в 2015 г. офшор был переименован в Prosveshcheniye holdings limited. На начало года 25% этой компании принадлежали Pegasus management group, зарегистрированной на Виргинских островах. Остальные 74,9% Prosveshcheniye были у компании DPK Investment Fund, еще 0,1% принадлежали Узуну. 29 марта Pegasus management group продал или передал долю в Prosveshcheniye компании DPK Investment Fund.

В 2017-2019 гг. «Просвещение» намерено провести IPO, говорил в марте Узун. Компания вела переговоры о первичном размещении акций с «ведущими международными и российскими банками» и рассматривает два варианта площадки – Московскую биржу или Лондонскую биржу (London Stock Exchange). По данным источника «Ведомостей», издательство пока не определилось с площадкой для первичного размещения акций. Аркадий Ротенберг находится под санкциями правительства США и Евросюза и это может создать определенные проблемы при проведении IPO, говорил ранее «Ведомостям» управляющий партнер юридической фирмы «Надмитов, Иванов и партнеры» Александр Надмитов, прежде всего в размещении может отказаться участвовать часть западных инвестбанков. Источник «Ведомостей» в издательстве знает, что бизнесмен вышел из состава акционеров для того, чтобы компания могла бы провести IPO. Вырученные в ходе первичного размещения акций средства «Просвещение» потратит на развитие электронных средств обучения, говорил ранее Узун.