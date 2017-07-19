Аркадий Ротенберг вышел из состава акционеров издательства «Просвещение» Алексей Филиппов / РИА Новости

Аркадий Ротенберг больше не владеет долей в издательстве учебной литературы «Просвещение», рассказали «Ведомостям» источники в самом издательстве и источник в одном из партнеров издательства.

Представитель Ротенберга подтвердил «Ведомостям», что «он больше не является владельцем доли в «Просвещении». Пресс-служба издательства это не комментирует.

Издательство «Просвещение» – крупнейший игрок на рынке учебной литературы. В прошлом году его выручка выросла на 15% до 12,7 млрд руб., чистая прибыль – на 30% до 4,4 млрд руб., говорил ранее представитель издательства. «Просвещение» большую часть выручки получает от госконтрактов, в частности от закупок школами учебников издательства, входящих в единый федеральный перечень учебников. Еще в 2014 г. доходы издательства от госконтрактов составляли 2,8 млрд руб., следует из базы данных СПАРК. За три года такие доходы издательства выросли почти вдвое. В 2013 г. издательство получило 4,2 млрд руб. от государственных контрактов при выручке в 11,1 млрд руб., в 2016 г. доходы от закупок школами составили 5,4 млрд руб., в 2017 г. – свыше 4,5 млрд руб. «Просвещение» часто привлекало административные ресурсы для получения этих контрактов, рассказывали «Ведомостям» источники в других издательствах. Из-за этого школам приходилось закупать учебники, которые разрабатывались еще в 70-х гг.

Некогда государственное издательство было приватизировано в 2012 г., долю в издательстве выкупили основатели «Олма медиа» Владимир Узун и Олег Ткач у государства за 2,5 млрд руб. Большую часть этих средств издатели привлекли в «СМП банке» Аркадия и Бориса Ротенбергов. Для этих сделок «Просвещение» и «Олма медиа групп» были оценены примерно в 3,95 млрд руб. В 2014 г. стало известно, что Аркадий Ротенберг стал председателем совета директоров издательства, по данным ТАСС, Ротенберг контролировал 20% «Просвещения».

По данным «СПАРК-Интерфакса», издательство «Просвещение» принадлежит зарегистрированному на кипре офшору Olma media group. По данным самого кипрского реестра, в 2015 г. офшор был переименован в Prosveshcheniye holdings limited. На начало года 25% этой компании принадлежали Pegasus management group, зарегистрированной на Виргинских островах. Остальные 74,9% Prosveshcheniye были у компании DPK Investment Fund, еще 0,1% принадлежали Узуну. 29 марта Pegasus management group продал или передал долю в Prosveshcheniye компании DPK Investment Fund.

Источник «Ведомостей», знакомый с деталями сделки, утверждает, что доля бизнесмена был пререоформлена на доверенных ему лиц. Представитель Ротенберга это не комментирует. Ранее «Известиям» он сказал, что продолжит «творческое» сотрудничество с компанией.

В 2017-2019 гг. «Просвещение» намерено провести IPO, говорил в марте Узун. Компания вела переговоры о первичном размещении акций с «ведущими международными и российскими банками» и рассматривает два варианта площадки – Московскую биржу или Лондонскую биржу (London Stock Exchange). По данным источника «Ведомостей», издательство пока не определилось с площадкой для первичного размещения акций. Аркадий Ротенберг находится под санкциями правительства США и это может создать определенные проблемы при проведении IPO, говорил ранее «Ведомостям» управляющий партнер юридической фирмы «Надмитов, Иванов и партнеры» Александр Надмитов, прежде всего в размещении может отказаться участвовать часть западных инвестбанков. Источник «Ведомостей» в издательстве знает, что бизнесмен вышел из состава акционеров для того, чтобы провести IPO. Вырученные в ходе IPO средства «Просвещение» потратит на развитие электронных средств обучения, говорил ранее Узун.