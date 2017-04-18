«Просвещение» присматривается к IPO в Москве и Лондоне

Издательство «Просвещение» планирует провести IPO в 2017-2019 гг., рассказал президент управляющей компании «Просвещение» Владимир Узун.

Холдинг ведет переговоры с «ведущими международными и российскими банками», сказал он. Банки высоко оценивают перспективы проведения IPO издательства, уточнил Узун. «Просвещение» рассматривает сейчас две площадки для выхода на биржу – Московскую и London Stock Exchange.

По итогам 2016 г. чистая прибыль издательства «Просвещение» выросла на 30% до 4,4 млрд руб. Выручка издательства выросла на 15% до 12,7 млрд руб., сказал исполнительный директор УК «Просвещение» Михаил Кожевников. В прошлом году компания увеличила тираж на 15% до 79,1 млн экземпляров. В 2017 г. «Просвещение» рассчитывает увеличить общий тираж до 90 млн экз. Выручка и тиражи издательства росли не за счет федерального перечня учебников (перечень учебников, который составляет Минобрнауки, а школы закупают эти учебники на бюджетные средства. - «Ведомости»), а за счет учебно-методических пособий и другой учебной литературы, сказал Кожевников.

Вырученные в ходе IPO средства «Просвещение» планирует потратить на развитие электронных средств обучения, сказал Узун. По оценке компании, этот рынок сейчас вдвое превышает рынок печатной учебной литературы. Производство печатных учебных изданий становится все менее выгодным, отметил он, так как растут цены на бумагу. С 2012 по 2015 г. цены на бумагу выросли на 18%, сказал Кожевников. В 2016 г., по данным компании, цены на бумагу выросли еще на 0,5%. «Поэтому когда нас спрашивают, почему так растут цены на учебники, мы отвечаем, что они растут из-за цен на бумагу», - сказал он.

В 2016 г. государство и родители потратили на покупку школьных учебников 24 млрд руб., говорил ранее «Ведомостям» президент и совладелец издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков со ссылкой на собственные данные компании. Половина этой суммы тратится государством, прежде всего региональными властями, остальное – расходы родителей, говорит он. По сравнению с 2015 г. рынок вырос в рублях на 10%, уточнил Новиков. По его словам, учебники в прошлом году подорожали на 10%. Еще в 2015 г. цены на учебники выросли на 27%, говорила ранее «Ведомостям» главный редактор журнала «Книжная индустрия» Светлана Зорина.

«Просвещение» - крупнейший игрок в России на рынке учебной литературы. Первоначально издательство было государственным, но в 2012 г. у него появились частные владельцы - сам Узун и Олег Ткач, основатели другой крупной издательской группы - «Олма медиа». В декабре 2011 г. их компания выкупила у государства 100% «Просвещения» за 2,25 млрд руб. Сразу после этого структура бизнеса издательства поменялась, следует из отчетности «Просвещения» за 2012 г. В январе 2012 г. «Просвещение» было приобретено кипрской Olma Media Group Ltd., после чего само «Просвещение» купило 99% ЗАО «Олма медиа групп». Средства на сделку - 1,7 млрд руб. - издательство привлекло в «СМП банке» Аркадия и Бориса Ротенбергов. Для этих сделок «Просвещение» и «Олма медиа групп» были оценены примерно в 3,95 млрд руб.