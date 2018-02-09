Рекордную выручку глава Nvidia Дженсен Хуан объяснил тем, что продукты компании используются в проектах в сфере искусственного интеллекта, беспилотных автомобилях и др. Rick Wilking / Reuters

Выручка Nvidia в 2017 г. составила $9,71 млрд - на 41% больше, чем годом ранее. Это следует из отчета производителя видеокарт. Чистая прибыль компании в прошлом году выросла на 71% до $1,1 млрд.

В прошлом году Nvidia получила рекордную выручку, подчеркнуто в ее отчете.

По данным Thomson Reuters, с 2015 г. рыночная капитализация Nvidia выросла примерно в 10 раз. Вчера к закрытию торгов на бирже Nasdaq ее акции стоили $217. В начале 2017 г. они стоили вдвое меньше, следует из материалов Thomson Reuters.

Рекордную выручку глава Nvidia Дженсен Хуан объяснил тем, что продукты компании используются в проектах в сфере искусственного интеллекта, беспилотных автомобилях и др.

Второй источник роста доходов Nvidia — майнинг. Представитель Nvidia в России связывает рост спроса на видеокарты именно с популярностью криптовалют и резким ростом их стоимости в 2017 г. Nvidia создала условия для роста продаж, выпустив видеокарты для майнинга: из игровых карт исчезли некоторые нужные для игр, но бесполезные для майнинга детали, говорил ранее российский интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.