Парфенов открыл еженедельный выпуск новостей на YouTube

Для телеведущего это первый опыт работы специально для интернета

До этого Парфенов не снимал проекты специально для интернета, это его первый опыт Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС

Известный телеведущий Леонид Парфенов открыл еженедельное шоу на YouTube под названием «Парфенон». Сегодня на платформе появился первый выпуск.

В этом шоу Парфенов рассказывает о своих любимых винах и под бутылку такого вина рассуждает о том, что произошло на прошедшей неделе в России и в мире. Так, в первом выпуске ведущий рассказывает о коррупции в Дагестане и последних перестановках в правительстве этой республики, вспоминает музыканта Александра Башлачева, советует, что смотреть и делать в Берлине, а также рекомендует книгу о Борисе Березовском.

Парфенов последние несколько лет крайне редко снимается в проектах крупных федеральных телеканалов. Штатным сотрудником какого-либо из телеканалов ведущий, по собственным словам, не является с 2004 г. Фактически новый проект работает как альтернатива еженедельной новостной программе на ТВ. Парфенов шутит в программе, что долго шел к YouTube и вот, наконец, дошел.

До этого Парфенов не снимал проекты специально для интернета, это его первый опыт.

Парфенов известен своей любовью к вину, в интервью он рассказывал, что скупает любимое вино ящиками. На ТВ выход такого шоу был бы невозможен – реклама алкоголя в эфире жестко ограничена.

Шоу Парфенова ориентировано на зрителей 25-45 лет, объясняет продюсер проекта Илья Овчаренко, поскольку шоу для совсем молодой аудитории в рунете в избытке, а для более взрослой аудитории – практически нет. «Куда податься просвещенному, заинтересованному зрителю, которому хочется увидеть на экране того, чье мнение действительно релевантно? Чей опыт очевиден, чьи работы всем известны, а стиль за годы лишь набрал вес? "Парфенон" - это цивилизация для цивилизованных. И Парфенов во главе угла», - рассуждает продюсер.

Парфенов часто путешествует, поэтому большая часть передач будет сниматься не в Москве, добавляет Овчаренко. По словам продюсера, у проекта уже есть предложения от нескольких потенциальных спонсоров, но выбирать партнеров будет Парфенов – они «должны быть релевантны его личному вкусу».