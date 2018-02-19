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Парфенов открыл еженедельный выпуск новостей на YouTube

Для телеведущего это первый опыт работы специально для интернета
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Известный телеведущий Леонид Парфенов открыл еженедельное шоу на YouTube под названием «Парфенон». Сегодня на платформе появился первый выпуск.

В этом шоу Парфенов рассказывает о своих любимых винах и под бутылку такого вина рассуждает о том, что произошло на прошедшей неделе в России и в мире. Так, в первом выпуске ведущий рассказывает о коррупции в Дагестане и последних перестановках в правительстве этой республики, вспоминает музыканта Александра Башлачева, советует, что смотреть и делать в Берлине, а также рекомендует книгу о Борисе Березовском.

Парфенов последние несколько лет крайне редко снимается в проектах крупных федеральных телеканалов. Штатным сотрудником какого-либо из телеканалов ведущий, по собственным словам, не является с 2004 г. Фактически новый проект работает как альтернатива еженедельной новостной программе на ТВ. Парфенов шутит в программе, что долго шел к YouTube и вот, наконец, дошел.

До этого Парфенов не снимал проекты специально для интернета, это его первый опыт.

Парфенов известен своей любовью к вину, в интервью он рассказывал, что скупает любимое вино ящиками. На ТВ выход такого шоу был бы невозможен – реклама алкоголя в эфире жестко ограничена.

Шоу Парфенова ориентировано на зрителей 25-45 лет, объясняет продюсер проекта Илья Овчаренко, поскольку шоу для совсем молодой аудитории в рунете в избытке, а для более взрослой аудитории – практически нет. «Куда податься просвещенному, заинтересованному зрителю, которому хочется увидеть на экране того, чье мнение действительно релевантно? Чей опыт очевиден, чьи работы всем известны, а стиль за годы лишь набрал вес? "Парфенон" - это цивилизация для цивилизованных. И Парфенов во главе угла», - рассуждает продюсер.

Парфенов часто путешествует, поэтому большая часть передач будет сниматься не в Москве, добавляет Овчаренко. По словам продюсера, у проекта уже есть предложения от нескольких потенциальных спонсоров, но выбирать партнеров будет Парфенов – они «должны быть релевантны его личному вкусу».

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Mishch
16:25 19.02.2018
Молодец, удачи ему с проектом!
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