«Яндекс» покажет в прямом эфире церемонию вручения «Оскара»

Jordan Strauss / Invision / AP

На главной странице «Яндекса» будет вестись прямая трансляция церемонии вручения премии американской киноакадемии «Оскар», сообщил поисковик. В этом году церемония вручения «Оскара» состоится 5 марта в 2.30 мск. Вплоть до 30 марта церемонию можно будет посмотреть в записи.

Также вручение премии будет транслироваться на крупнейшем в рунете портале о кино «Кинопоиск», который принадлежит «Яндексу». Права на показ «Оскара» в России и странах СНГ «Кинопоиск» приобрел у компании Disney.

«Эта премия — одно из важнейших событий года как для киноиндустрии, так и для многих наших пользователей. Ежемесячно «Яндекс» получает несколько сотен тысяч запросов, связанных с премией «Оскар», а в месяц, когда проходит церемония, — обычно это февраль или март — число таких запросов возрастает до миллиона с лишним», – приводит пресс-служба «Яндекса» слова главного редактора «Кинопоиска» Елизаветы Сургановой.

В этом году на главную награду претендуют фильмы: «Дюнкерк», «Леди Бёрд», «Прочь», «Темные времена», «Форма воды», «Зови меня своим именем», «Призрачная нить», «Секретное досье», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

За награду номинации на лучший фильм на иностранном языке будут претендовать фильмы «Нелюбовь» (режиссер Андрей Звягинцев), «О теле и душе» (Венгрия), «Оскорбление» (Ливан), «Квадрат» (Швеция), «Фантастическая женщина» (Чили).

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