«Яндекс» покажет в прямом эфире церемонию вручения «Оскара»

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Jordan Strauss / Invision / AP
На главной странице «Яндекса» будет вестись прямая трансляция церемонии вручения премии американской киноакадемии «Оскар», сообщил поисковик. В этом году церемония вручения «Оскара» состоится 5 марта в 2.30 мск. Вплоть до 30 марта церемонию можно будет посмотреть в записи.
Также вручение премии будет транслироваться на крупнейшем в рунете портале о кино «Кинопоиск», который принадлежит «Яндексу». Права на показ «Оскара» в России и странах СНГ «Кинопоиск» приобрел у компании Disney.
«Эта премия — одно из важнейших событий года как для киноиндустрии, так и для многих наших пользователей. Ежемесячно «Яндекс» получает несколько сотен тысяч запросов, связанных с премией «Оскар», а в месяц, когда проходит церемония, — обычно это февраль или март — число таких запросов возрастает до миллиона с лишним», – приводит пресс-служба «Яндекса» слова главного редактора «Кинопоиска» Елизаветы Сургановой.
В этом году на главную награду претендуют фильмы: «Дюнкерк», «Леди Бёрд», «Прочь», «Темные времена», «Форма воды», «Зови меня своим именем», «Призрачная нить», «Секретное досье», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».
За награду номинации на лучший фильм на иностранном языке будут претендовать фильмы «Нелюбовь» (режиссер Андрей Звягинцев), «О теле и душе» (Венгрия), «Оскорбление» (Ливан), «Квадрат» (Швеция), «Фантастическая женщина» (Чили).
«Оскар» vs. «Золотой глобус»: в чем выигрывали знаменитые кинонаграды
Jordan Strauss/Invision/AP и Mike Blake / Reuters
Эмма Стоун за главную роль в «Ла-ла ленде» получила и «Оскара», и «Золотой глобус». «Глобус» как лучшая актриса комедии и мюзикла Стоун получала в розовом Valentino, а «Оскара» - в Givenchy Haute Couture в стилистике 20-х гг. XX в. Для обеих церемоний актриса выбрала украшения Tiffany & Co. Valentino она дополнила архивным колье 1909 г., а также бриллиантовыми серьгами и кольцами. Комплектом к Givenchy стали серьги и кольцо из коллекции Blue Book 2017 г., а также платиновое кольцо с бриллиантами стоимостью $110 000
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Jordan Strauss/Invision/AP и Kevin Winter/Getty Images
За роль в ленте «Она» Изабель Юппер завоевала несколько наград, в том числе «Золотой глобус» как лучшая актриса в драматическом фильме. Для обеих церемоний Юппер выбрала платья Armani Prive и украшения Repossi
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Kevin Winter / Getty Images и Mario Anzuoni / Reuters
На «Золотой глобус» Мерил Стрип пришла в Givenchy Haute Couture by Riccardo Tisci, а для «Оскара» выбрала платье Elie Saab Haute Couture, которое к церемонии шили специально для актрисы: на показе эта же модель была представлена в другом цвете
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Richard Shotwell/Invision/AP и Jordan Strauss/Invision/AP
Большинство актрис для обеих церемоний выбрали похожие наряды, исключением стала Рут Негга, сыгравшая в байопике «Лавинг». На «Оскара» она пришла в красном, украшенном кружевом Valentino Haute Couture и украшениях Irene Neuwirth for Gemfields. Также актриса дополнила наряд синей лентой с аббревиатурой ACLU - Американского союза защиты гражданских свобод. Для «Глобуса» актриса выбрала футуристичное платье Louis Vuitton
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Christopher Polk / NBC / NBCU Photo Bank / Getty Images
Церемонию вручения «Оскаров» Натали Портман пропустила из-за беременности, а для «Глобуса» выбрала ярко-желтое платье Prada и украшения Tiffany: архивный браслет с бриллиантами, а также серьги и кольцо из платины с белыми и желтыми бриллиантами общей стоимостью $235 000
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Jordan Strauss/Invision/AP (2)
Виола Дэвис номинировалась на «Оскара» и «Глобус» за роль второго плана в драме «Ограды» и выиграла обе награды. Дэвис стала одной из немногих актрис, сделавших ставку на яркие цвета: на «Глобус» она пришла в желтом платье Michael Kors Collection, на «Оскара» - в красном Armani Prive
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Jordan Strauss/Invision/AP (2)
Николь Кидман сделала ставку на голливудскую классику: открытые плечи, подчеркнутая талия, длинный шлейф. На «Оскаре» актриса появилась в Armani Prive и украшениях Harry Winston (в том числе - в браслете 1963 года), на «Глобусе» - в Alexander McQueen.
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Jordan Strauss/Invision/AP (2)
Наоми Харрис номинации принесла роль в фильме «Лунный свет». Для «Оскара» Харрис выбрала лаконичное белое платье из линии Calvin Klein By Appointment, созданной креативным директором марки Рафом Симонсом всего месяц назад. Его она дополнила браслетом и серьгами Bulgari. «Глобус» актриса готовилась получать в серебристом платье Armani Prive и украшениях Tiffany & Co.
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Mike Blake / Reuters и Jordan Strauss / Invision / AP
Мишель Уилльямс, номинированная за роль в драме «Манчестер у моря», уже несколько лет является лицом Louis Vuitton и для обеих церемоний выбрала платья и украшения этой марки
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Mike Blake / Reuters (2)
Сыгравшая в фильме "Скрытые фигуры" Октавия Спенсер на «Глобусе» была в темно-синем костюме Laura Boschi, который дополнила украшениями Lorraine Schwartz, в том числе кольцом с изумрудом весом 40 карат. Для «Оскара» актриса выбрала совсем другой образ - светлое платье Marchesa и украшения Forevermark Diamonds