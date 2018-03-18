Ему было 33 года

facebook.com/dvsolodovnikov

В воскресенье, 18 марта, умер пресс-секретарь МТС Дмитрий Солодовников. Об этом сообщила в своем Facebook-аккаунте директор оператора по связям с общественностью Елена Кохановская.

«Друзья и коллеги, сегодня не стало нашего Димы Солодовникова. Нашего светлого Димки. МТС отменяет намеченную на завтра большую пресс-конференцию по итогам 2017 г. Надеемся на понимание», - написала она.

Солодовникову было 33 года, его сыну Федору недавно исполнилось три года. Солодовников окончил социологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. В МТС он работал с 2010 г.

Редакция газеты «Ведомости» выражает соболезнования родным и близким Дмитрия.