Умер пресс-секретарь МТС Дмитрий Солодовников
Ему было 33 года
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facebook.com/dvsolodovnikov
В воскресенье, 18 марта, умер пресс-секретарь МТС Дмитрий Солодовников. Об этом сообщила в своем Facebook-аккаунте директор оператора по связям с общественностью Елена Кохановская.
«Друзья и коллеги, сегодня не стало нашего Димы Солодовникова. Нашего светлого Димки. МТС отменяет намеченную на завтра большую пресс-конференцию по итогам 2017 г. Надеемся на понимание», - написала она.
Солодовникову было 33 года, его сыну Федору недавно исполнилось три года. Солодовников окончил социологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. В МТС он работал с 2010 г.
Редакция газеты «Ведомости» выражает соболезнования родным и близким Дмитрия.