«Билайн» уходит из Таджикистана

«Таком» - не первый работающий на развивающихся рынка оператор, из бизнеса которого выходит Veon Ярослав Чингаев для Ведомостей

О том, что холдинг Veon избавляется от бизнеса в Таджикистане, сообщило агентство Bloomberg. Представительница Veon Мария Пискуненко заявила, что Veon заключил соглашение о продаже Vimpelcom AG (зарегистрирована на Британских Виргинских островах), которой принадлежит 98% уставного капитала работающей в Таджикистане под брендом «Билайн» компании «Таком». Покупатель — ZET Mobile Limited, уже владеющая 2% оператора. Передача актива требует одобрения регулирующих органов, подчеркнула Пискуненко. Деталей сделки и ее сумму она не назвала. Сделка является еще одним доказательством того, что Veon стремится к выходу из нестратегических активов, отметила Пискуненко.

C 2014 г. Veon избавился от «дочек» в Канаде, Лаосе, Зимбабве, Бурунди и в Центрально-Африканской Республике.

Финансовые показатели своего таджикского оператора Veon не раскрывает. По оценке аналитика AC&M-Consulting Антона Погребинского, у «Таком» на конец прошлого года было чуть более 1 млн абонентов — компания занимала 15-16% таджикского сотового рынка по этому показателю.

«В Таджикистане нам предъявили налоговые требования, с которыми не согласилась наша компания в Таджикистане и аргументированно разъяснила позицию таджикской стороне», — говорил в марте 2017 г. бывший гендиректор региона Евразия Veon Михаил Герчук. По его словам, более чем за 10 лет работы в Таджикистане компания вложила в развитие бизнеса в этой стране сотни миллионов долларов. Для работы в любой стране необходимы экономические условия, которые способствуют развитию бизнеса, — если нет возможности развиваться, такой бизнес не имеет смысла, сказал Герчук.

В 2016 г. фискальная нагрузка на «Таком» составила $73 млн при выручке $68 млн, сообщал ранее таджикский интернет-ресурс Sputnik со ссылкой на представителей компании. Такую нагрузку Sputnik объяснял попытками тадкжикских властей закрыть дефицит бюджета за счет крупных налогоплательщиков.

Представители налогового комитета Таджикистана пока не ответили на вопросы «Ведомостей».

В феврале 2017 г. «Таком» подал в Арбитражный суд Москвы иск к российскому «Вымпелкому», также входящему в Veon. «Таком» потребовал взыскать с «Вымпелкома» $21 млн — такую сумму, по мнению таджикского оператора, российская компания задолжала по договору о взаимном пропуске международного трафика, следует из материалов дела. В октябре «Вымпелком» подал встречный иск, потребовав более $31 млн за необоснованное обогащение. В декабре суд частично удовлетворил иск к «Вымпелкому», постановив взыскать с него $16 млн. По встречному иску с «Такома» было решено взыскать $28 млн, а также проценты за пользование чужими денежными средствами в размере $1,7 млн, задолженность $233 000 и неустойку $3000. В феврале 2018 г. суд снизил сумму платежа: «Такому» было предписано заплатить лишь проценты с долга и суммы незаконного обогащения. А состоявшийся 3 апреля совет директоров «Вымпелкома» постановил заключить мировое соглашение с таджикским оператором.