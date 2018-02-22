Котировки Veon упали на 12% после публикации отчетности

Я. Чингаев / Для Ведомостей

Котировки телекоммуникационного холдинга Veon (владеет 100% «Вымпелкома», который работает в России под брендом «Билайн») упали на 12% до $3,14 к 21.30 мск c $3,6 на открытии торгов.

В четверг Veon отчитался о финансовых результатах IV квартала 2017 г. и о годовых показателях. Они оказались ниже консенсуса, написали в своих отчетах аналитики «Атона», «ВТБ капитала» и UBS. Скорректированный показатель EBITDA оказался на 7,5% ниже консенсуса аналитиков UBS ($814 млн против $880 млн). Общая выручка компании была близка к ожиданиям аналитиков.

Есть и еще одно обстоятельство.

В июле 2017 г. «Мегафон» и Veon (бывший Vimpelcom) приняли решение о прекращении совместной деятельности в «Евросети»: «Мегафон» выкупит у «Вымпелкома» 50% ритейлера, консолидировав таким образом 100% компании. «Вымпелком» получит половину из 4200 салонов «Евросети», доплатив за них 1,25 млрд руб.

«Вымпелком» уже интегрировал 200 салонов «Евросети», и затраты на этот процесс снизили EBITDA на 266 млн руб., говорится в отчетности оператора. В 2018 г. эффект усилится: интеграция остальных салонов повлечет снижение EBITDA на 3 млрд руб., гласит отчет.

Аналитики, составляя прогноз, не ждали, что «Вымпелком» начнет уже в этом году интегрировать «Евросеть», что будет оказывать давление на выручку, рассказывает аналитик «Открытие капитала» Александр Венгранович. Как объясняла компания, инфляция в России также повлияла на рост зарплат, все это сказалось на росте прибыли, объясняет Венгранович, а слабые показатели в Италии и Бангладеш с Алжиром были ожидаемы.