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Раздел «Евросети» скажется на EBITDA «Вымпелкома»

Ребрендинг и интеграция «Евросети» в собственную сеть монобрендовых салонов «Вымпелкома» в 2018 г. скажется на EBITDA оператора: он ожидает негативного эффекта приблизительно в 3 млрд руб. Об этом говорится в отчетности материнского холдинга Veon. В 2017 г. уже произошла интеграция и ребрендинг около 200 салонов «Евросети».

Давление на EBITDA не равняется прямым затратам на интеграцию салонов, пояснила представитель оператора Анна Айбашева. Но разницу она не прокомментировала.

Помимо салонов «Вымпелком» получает локации и покупательский трафик, говорит Айбашева. Стоимость интеграции по факту будет соответствовать средним рыночным оценкам, уверяет она.

По итогам 2017 г. EBITDA «Вымпелкома» составила 104,3 млрд руб., что на 0,4% меньше результата 2016 г.

В июле 2017 г. «Мегафон» и Veon (бывший Vimpelcom) приняли решение о прекращении совместной деятельности в «Евросети»: «Мегафон» выкупит у «Вымпелкома» 50% ритейлера, консолидировав таким образом 100% компании. «Вымпелком» получит половину из 4200 салонов «Евросети», доплатив за них 1,25 млрд руб.

В августе 2017 г. Федеральная антимонопольная служба России удовлетворила ходатайство «Мегафона» о покупке 50% акций «Евросети» у ПАО «Вымпелком».