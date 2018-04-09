«Мегафону» разрешили купить «Связной»

Ходатайство об этом, поданное одной из структур оператора, одобрила ФАС

«Мегафон» сообщал, что изучает возможность сделки со «Связным» как один из вариантов развития «Евросети» Максим Стулов / Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство Lefbord Investments Limited, подконтрольной «Мегафону», о покупке компании «Связной логистика». Это следует из материалов на сайте ведомства. Вместе с ней Lebord позволено купить петербургский «Мобильный телекоммуникационный сервис», занимающийся ремонтом коммуникационного оборудования, говорится в сообщении.

В марте ФАС сообщала, что рассматривает ходатайство о покупке этих компаний другой аффилированной с «Мегафоном» структуры - Atomelia Investments Limited.

Представитель «Мегафона» сказал, что сейчас компания согласовывает документы по сделке. Ее условия, предполагаемый срок заключения и сумму он не назвал.

В феврале «Мегафон» закрыл сделку по приобретению у «Вымпелкома» 50% акций другого сотового ритейлера – «Евросети». Теперь оператор контролирует 100% розничной сети. О планах слияния «Связного» и «Евросети» владелец контролирующей «Связной» Solvers Group Олег Малис рассказал на встрече с менеджментом ритейлера в августе 2017 г. Так ранее говорили «Ведомостям» несколько участников этой встречи. Позже «Мегафон» официально сообщил, что изучает возможность сделки со «Связным» как один из вариантов развития «Евросети».

На первом этапе две розничные сети будут объединены в единый холдинг, рассказывал в марте «Ведомостям» человек, знакомый с менеджерами «Связного». Радикального сокращения количества салонов связи при этом не планируется, утверждал он. Рассматривается такая схема сделки, при которой «Мегафон» не будет контролировать объединенную сеть, рассказывали ранее люди, близкие к Solvers и «Мегафону». Речь идет о потенциальном слиянии «Связного» и «Евросети», в результате которого «Мегафон» может стать миноритарным акционером объединенной компании, говорил представитель Solvers.

По состоянию на март 2017 г. гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров насчитывал у «Связного» чуть менее 2800 салонов связи, у «Мегафона» – примерно 3400 (с учетом франчайзинговых). С учетом продажи части бизнеса «Вымпелкому» остается чуть более 2000 салонов.

Представитель Solvers отказался от комментариев.

Консолидация участников рынка сбыта всегда вызов для поставщиков, отмечает гендиректор Acer в России Дмитрий Кравченко. Чем крупнее ритейлер — тем сильнее его позиция в переговорах, объясняет он.