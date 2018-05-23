Большие данные не прижились

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Бизнес ждет мгновенного эффекта от предсказательной аналитики, хотя для его получения нужно время на сбор данных, анализ, модификацию существующих бизнес-процессов, рассказывает Морозов Андрей Гордеев / Ведомости

Подразделение «Яндекса» Yandex Data Factory (YDF), созданное для аналитики больших данных на заказ, перестало искать новых клиентов. «Яндекс» приостановил развитие консалтинговой модели YDF, проект стал частью команды, которая разрабатывает облачные решения для бизнеса, сообщил представитель «Яндекса». О том, что YDF ушла с рынка консалтинга по большим данным, знают два источника, знакомых с несколькими экс-сотрудниками YDF. По данным одного из них, YDF продолжает поддерживать лишь контракты с металлургическими компаниями. Новых клиентов YDF не ищет, знает один из собеседников «Ведомостей». В феврале и марте этого года некоторые клиенты YDF обращались за услугами к компании Datadvance (занимается предиктивной аналитикой – одно из применений больших данных), рассказал «Ведомостям» сооснователь компании Сергей Морозов.

Еще в своем февральском отчете за IV квартал 2017 г. «Яндекс» называл YDF «экспериментальным подразделением». Но сейчас она уже переросла этот статус, рассказывает представитель «Яндекса». Сейчас YDF занялась созданием универсальных решений вместо разработки эксклюзивных, поясняет он. Итоговый бренд облачных сервисов, использующих машинное обучение, будет сформирован после завершения тестирования, рассказывает представитель «Яндекса».