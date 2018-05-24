«Большая четверка» операторов рассказала об ожиданиях от государства

На протяжении последних 10-15 лет регулирование отрасли было очень позитивным и «достаточно хорошим» для развития Евгений Разумный / Ведомости

В новом правительстве Дмитрия Медведева сразу два новых куратора российской телекоммуникационной отрасли. Это новый министр Министерства цифрового развития, связи и коммуникаций Константин Носков, который пришел на смену Николаю Никифорову, и заместитель председателя правительства, который курирует вопросы цифровизации экономики, Максим Акимов.

Что именно ждут и чего хотят от новой власти главные игроки телекоммуникационного рынка, рассказали руководители «большой четверки» сотовых операторов на сессии «Ведомостей» на Петербургском экономическом форуме.

При Никифорове сотовые операторы были задействованы в разработке законодательных и инфраструктурных предложений для государства и им хотелось бы, чтобы новое руководство отрасли не исключало их из процесса, сказал генеральный директор «Мегафона» Сергей Солдатенков. Операционный директор «Мегафона» Анна Серебрякова возглавляет рабочую группу по инфраструктуре для цифровой экономики, представители других операторов вовлечены в разработку нормативно-правовой базы цифровой экономики, напомнил он. Если операторам позволят и дальше работать с государством, это поможет не только телекоммуникационному рынку, но и другим отраслям, считает Солдатенков.

Генеральный директор «Вымпелкома» (работает под брендом «Билайн») Василь Лацанич попросил «на день рождения нового министра» провести работы по внедрению сетей нового поколения 5G «не хуже, чем в отношении сетей прошлых поколений». Внедрить сети 3G удалось дешево, а 4G - быстро, хотя и не идеально: операторам приходится жить с «пораженными» частотами, на которых невозможно работать, но за них приходится платить деньги, напомнил Лацанич. Поэтому операторам нужно решить проблему [с расчисткой частот] и как можно скорее внедрить 5G.

На сессии представители операторов много говорили о том, что будущее телекоммуникационных компаний - в цифровых сервисах, которые увеличивают «время жизни» абонента в сети оператора и позволяют зарабатывать за счет него. Таким сервисам нужно новое регулирование «или, скорее, дерегулирование» в области «больших данных» и пользовательской информации, отметил Лацанич. По его мнению, операторы сейчас в «пораженных правах» по сравнению с коллегами на цифровом рынке — интернет-компаниями, такими как «Яндекс», Google, Mail.Ru Group, поскольку они могут свободнее использовать данные о пользователях. Речь не о персональных данных или конфиденциальной информации: она должна оставаться закрытой, уточнил он. Но регулятор часто предъявляет операторам претензии за работу с менее чувствительными данными, если те используют их, например, для скоринга: регулятор считает, что сотовый оператор скорингом заниматься не должен. При таком подходе регуляторов операторам может быть опасно создавать цифровые услуги на базе пользовательской информации, посетовал глава «Вымпелкома».

С ним согласен генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин: регулирование телеком-отрасли очень отстало от реальной жизни. Сегодня телекоммуникационный бизнес очень интегрирован с интернетом, медиа и другими смежными отраслями, но регулируют операторов по-прежнему так, будто они предоставляют только голосовые услуги. Очень много серых зон — в отношении big data и других технологий, а серые зоны - это всегда большие риски, подытожил Эмдин.

Последние 10-15 лет регулирование отрасли было «достаточно хорошим» для развития телекоммуникационных сервисов и услуг, считает президент МТС Алексей Корня. Они стали доступными и продвинутыми в сравнении с другими странами — Россия не отстает по таким показателям, как проникновение интернета, покрытие LTE-сетями, различные инновации. Все это благодаря мягкому регулированию, отметил он.

Корня надеется, что новое руководство отрасли переймет подходы прошлого. Но нужно по-новому подойти к регулированию больших данных, согласился он с коллегами. А также, по мере роста автоматизации и роботизации, придумать, как регулировать деятельность роботов и искусственного интеллекта, считает Корня. Это хорошо видно на примере автомобильной отрасли в Америке, где активно создаются беспилотные автомобили, для МТС это важно в связи с медицинскими сервисами, которые развивает оператор. В МТС уже есть роботы и уже сейчас возникает очень много вопросов — к чему им давать доступ, как разделять их сферы ответственности, заметил руководитель МТС.

Все руководители операторов благодарили бывшего министра связи Николая Никифорова. Никифорову за шесть лет удалось решить многие проблемы в отрасли, отметил Солдатенков, остальные руководители операторов согласились с оценкой вклада команды бывшего министра в развитие телекоммуникационной отрасли. Сам Никифоров, которого «Ведомости» встретили в кулуарах форума, сказал, что ему приятно слышать такую оценку руководителей сотовых операторов.

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