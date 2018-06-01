Технологии / Телекоммуникации

В МГТС сменился гендиректор

Им стал бывший руководитель системного интегратора «Ситроникс» Павел Кузнецов
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Павел Кузнецов сменил Андрея Ершова на посту гендиректора МГТС, сообщила пресс-служба компании. Причины смены руководства представители МГТС не комментируют.

У Кузнецова есть опыт разработки и продаж услуг системной интеграции, интернета вещей и других технологических продуктов на базе телекоммуникационных сервисов, цитирует пресс-служба оператора Алексея Корню, президента компании МТС (контролирует МГТС). Этот опыт очень важен для долгосрочного развития компании , подчеркнул Корня.

«Ситроникс», как и МГТС, принадлежит АФК «Система». В корпорацию Владимира Евтушенкова Кузнецов пришел из администрации Пензенской области в 2014 г., следует из сообщения МГТС. В 2015-2016 гг. он возглавлял IT-компанию «Интеллект-телеком», а в 2016 г. стал президентом «Ситроникса».

Ершов руководил МГТС с 2012 г. Под его руководством оператор построил новую оптоволоконную сеть компании по технологии GPON, предназначенную для высокоскоростного подключения к интернету (бюджет этого проекта представители МГТС оценивали в 60 млрд руб.). По данным МГТС, к GPON-сети сейчас подключено 1,7 млн абонентов.

По данным «ТМТ консалтинга», МГТС - второй по количеству абонентов провайдер проводной телефонии после «Ростелекома». По собственным данным, к концу I квартала 2017 г. оператор обслуживал 4,3 млн стационарных телефонов.

К концу III квартала 2017 г. (наиболее актуальные данные «ТМТ консалтинга») МГТС занимала первое место в Москве по количеству пользователей фиксированного интернета, обслуживая чуть более 1,4 млн подписчиков. По итогам 2017 г. компания была на третьем месте по количеству подписчиков платного ТВ в Москве (около 570 000).

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