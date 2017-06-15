Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4342 от 15.06.2017 под заголовком: МГТС стала сотовым дискаунтером

МГТС стала сотовым дискаунтером

Она предлагает проводным абонентам дешевый мобильный интернет, чтобы сократить их отток

Московская городская телефонная сеть» (МГТС) ввела новый пакетный тариф с фиксированными и мобильными услугами: за 700 руб. в месяц она предлагает абонентам фиксированный широкополосный доступ (ШПД) на скорости 150 Мбит/с, а также 20 Гб мобильного интернет-трафика и 500 минут разговоров по мобильному телефону, следует из описания тарифа на сайте оператора. Обслуживание каждой дополнительной sim-карты по контракту стоит 500 руб. То есть МГТС фактически предлагает 20 Гб мобильного трафика за 500 руб. в месяц, замечает представитель оператора Татьяна Мартьянова.

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