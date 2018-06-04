МГТС возглавил выходец из «Ситроникса»

Статья опубликована в № 4580 от 04.06.2018 под заголовком: МГТС будет руководить выходец из «Ситроникса»

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МГТС будет руководить выходец из «Ситроникса» Максим Стулов / Ведомости

Кузнецов сменил Андрея Ершова на должности гендиректора МГТС, сообщила пресс-служба компании. У Кузнецова есть опыт разработки и продаж услуг системной интеграции, интернета вещей и других технологических продуктов на базе телекоммуникационных сервисов, цитирует пресс-служба оператора президента МТС, контролирующей МГТС, Алексея Корню. Этот опыт очень важен для долгосрочного развития компании, подчеркнул он.

«Ситроникс», как и МГТС, входит в АФК «Система». В корпорацию Владимира Евтушенкова Кузнецов пришел из администрации Пензенской области в 2014 г., следует из сообщения МГТС. В 2015–2016 гг. он возглавлял также подконтрольную «Системе» IT-компанию «Интеллект-телеком», а в 2016 г. стал президентом «Ситроникса» – компании, специализирующейся на создании информационных систем. Кузнецов успешно реструктурировал проблемные активы, существенно снизил долговую нагрузку и вывел компанию из убытков, отмечает представитель «Системы».