Воздушные кабели московских интернет-провайдеров мешают футболу

При подготовке к чемпионату мира их могут срезать

Перенос воздушных линий связи в Москве в кабельную канализацию городские чиновники и операторы обсуждают не первый год Евгений Разумный / Ведомости

Московские операторы к 1 июня должны перенести воздушные линии связи, проложенные к нескольким домам на Волоколамском шоссе и в его окрестностях, в кабельную канализацию, предупреждает факсограмма, разосланная провайдерам ГБУ «Жилищник» района Покровское-Стрешнево (с ней ознакомились «Ведомости»). Если этого сделано не будет, грозят чиновники, воздушные провода будут демонтированы, а доступ в технические помещения ограничен. Необходимость демонтировать провода чиновники объясняют подготовкой к чемпионату мира по футболу 2018 г.

Получение факсограммы «Ведомостям» подтвердили представители «Ростелекома» и МГТС. Речь идет о демонтаже воздушных линий связи неподалеку от стадиона «Открытие арена», объясняет сотрудник одного из провайдеров, но заменить в этом районе воздушные линии связи нечем и абонентов, скорее всего, придется отключать.

МГТС проверяет наличие кабелей на территории, указанной в письме «Жилищника», говорит представитель оператора и изучает возможность их переноса. МГТС периодически отрабатывает подобные обращения, утверждает он, и рассматривает их как плановые работы.

Получал предписание и «Вымпелком», говорит его представитель Анна Айбашева: оператор крайне обеспокоен тем, что его клиенты могут остаться без услуг – в такие сжатые сроки выполнить требования ГБУ практически нереально.

Если «Ростелеком» выполнит эти незаконные требования, около 2000 человек будут лишены услуг связи, возмущается представитель оператора. Это может вызвать социальную напряженность из-за невозможности смотреть трансляции матчей чемпионата мира по футболу, опасается он; По его словам, «Ростелеком» готов провести аудит воздушных линий связи и, при необходимости, привести их в надлежащий вид. Линии связи находятся под защитой федерального законодательства, отмечает представитель «Ростелекома».

Перенос воздушных линий связи в Москве в кабельную канализацию городские чиновники и операторы обсуждают не первый год. Осенью 2016 г. власти даже попытались в одностороннем порядке демонтировать воздушные линии с десятков московских домов. Они объясняли происходящее благоустройством по программе «Моя улица», предусматривающей в 2015–2018 гг. реконструкцию 4000 улиц.

Ассоциация компаний связи (АКС) оценивала протяженность воздушных линий связи в Москве в 250 000 км; такую же оценку давала и Мосжилинспекция. Перенос воздушных проводов в канализацию может обойтись операторам примерно в 100 млрд руб., говорилось в письме гендиректоров «Мегафона», NetByNet, «Вымпелкома» и «Комкора» мэру Москвы Сергею Собянину в 2016 г. А бизнес-омбудсмен Борис Титов в письме Собянину оценивал эту процедуру в десятки миллиардов рублей на каждого оператора.

«Ведомости» ожидают ответа департамента информационных технологий Москвы.