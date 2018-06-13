«Яндекс» потратит до $100 млн на выкуп акций
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«Яндекс» планирует провести обратный выкуп акций на сумму до $100 млн. Такое решение принял совет директоров компании, сообщил поисковик. Компания намерена провести выкуп собственных акций класса А на открытом рынке. Максимальный срок обратного выкупа акций составляет год, но время и конкретные суммы сделок точно не определены: все будет зависеть от ситуации на рынке и ряда других возможных факторов.
Уставный капитал «Яндекса» состоит из 327 млн акций, из них 289,8 млн – класса А, 37,9 млн – класса B. На бирже торгуются только первые. По состоянию на 18.00 мск 12 июня их котировки на NASDAQ составляли $36. Если «Яндекс» осуществит опцион целиком по этой цене, то компания может выкупить обратно около 2,7 млн акций, или менее 1%.
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