«Яндекс» оказался одним из ключевых партнеров браузера Opera

В 2017 г. выручка Opera составила $128,9 млн Ted S. Warren / AP

Opera Limited, владеющая разработчиком браузера Opera Opera Software, опубликовала проспект публичного размещения акций – планируется, что оно пройдет на американской бирже NASDAQ. В ходе сделки компания намерена привлечь до $115 млн.

Более половины доходов Opera Limited приносит сотрудничество с двумя партнерами-поисковиками – Google и «Яндексом», следует из документа, опубликованного на сайте американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). В проспекте Opera Limited (Каймановы острова) говорится, что в 2017 г. Google и «Яндекс» совокупно обеспечили 56,1% (по 43,2% и 12,9%) выручки Opera. В I квартале 2018 г. доли американской и российской поисковых систем в доходах Opera составили 44,8% и 10,4%.

В 2017 г. выручка Opera составила $128,9 млн, в I квартале 2018 г. – $39,4 млн, говорится в проспекте. Таким образом, отчисления «Яндекса» разработчику браузера за эти периоды могли составить около $16,6 млн и чуть более $4 млн. Выручка «Яндекса» в 2017 г. составила $1,63 млрд, а за первые три месяца этого года – $464 млн, следует из материалов компании. То есть Opera получает отчисления, соответствующие чуть более чем 1% выручки «Яндекса».

Размер отчислений «Яндекса» Opera и другим браузерам представитель поисковика комментировать не стал.

Структуру платежей «Яндекса» Opera не раскрывает. «Яндекс» лицензировал некоторые технологии у норвежской Opera, рассказывал в 2012 г. в интервью «Ведомостям» его гендиректор Аркадий Волож.

Поисковые системы, по сути, платят браузерам за увеличение доли поискового рынка, объяснил «Ведомостям» бывший сотрудник одного из разработчиков браузеров. В той или иной стране браузер предустанавливает для пользователей поисковую строку Google, «Яндекса» или Bing, отмечает он. Плата поисковика зависит, в частности, от популярности браузера, от количества поисковых запросов через него, утверждает собеседник «Ведомостей».

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