Роскомнадзор попросил «Яндекс» объяснить инцидент с Google Docs

Представитель «Яндекса» отказался от комментариев Максим Стулов / Ведомости

Роскомнадзор направил официальный запрос в «Яндекс» по поводу инцидента с индексацией документов Google Docs, рассказал «Ведомостям» представитель ведомства. Деталей он не раскрыл.

Представитель «Яндекса» отказался от комментариев.

В ночь на четверг, 5 июля, поисковик «Яндекс» начал индексировать в поиске документы Google Docs, обратили внимание несколько Telegram-каналов и убедились корреспонденты «Ведомостей». Действительно, если указать «Яндексу» область поиска docs.google.com, а затем заполнить строку поиска, то «Яндекс» выдавал искомые документы – например, в текстовом формате или формате электронной таблицы. Среди найденного были документы с информацией, похожей на персональные данные (включая имена, фамилии, номера телефонов и электронной почты), убедился корреспондент «Ведомостей». «Яндекс» выдавал результаты и по запросу «пароли».

Но функция поиска по документам Google Docs все же осталась – уже с помощью самого Google. Указав в строке поиска с помощью специальной команды все те же документы Google Docs, можно было найти искомое - например, Google снова выдавал результаты по запросу «пароли».

В четверг Google в своем блоге объяснил, что поисковые системы могут индексировать только те документы, которые намеренно были сделаны их владельцами публичными, или же если кто-то публикует ссылку на документ, владелец которого сделал его доступным для поиска и просмотра всем в интернете. Компания напомнила, что пользователь всегда может изменить настройки доступа к файлам.

«Яндекс» индексирует лишь открытую часть интернета – те страницы, которые доступны при переходе по ссылкам без ввода логина и пароля, пояснил «Ведомостям» представитель компании Илья Грабовский. Страницы, индексация которых запрещена администратором сайта в файле robots.txt, «Яндекс» не индексирует, даже если они находятся в открытой части интернета. По словам Грабовского, в среду вечером пользователи пожаловались в службу поддержки на доступность файлов doc.google.com и сейчас служба безопасности «Яндекса» связывается с коллегами из Google, «чтобы обратить их внимание на то, что в этих файлах может оказаться приватная информация». Какое количество поисковых запросов по Google Docs выполнили пользователи, Грабовский не раскрыл. Он также не прокомментировал то, отключал ли «Яндекс» индексирование Google Docs.