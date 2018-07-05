Документы Google Docs оказались в открытом доступе
Несколько часов их индексировал «Яндекс»
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«Яндекс» индексировл в поиске документы Google Docs
Максим Стулов / Ведомости
В ночь на среду поисковик «Яндекс» начал индексировать в поиске документы Google Docs, обратили внимание несколько Telegram-каналов и убедились корреспонденты «Ведомостей». Действительно, если указать «Яндексу» область поиска docs.google.com, а затем заполнить строку поиска, то «Яндекс» выдавал искомые документы – например, в текстовом формате или формате электронной таблицы. Среди найденного были документы с информацией, похожей на персональные данные (включая имена, фамилии, номера телефонов и электронной почты), убедился корреспондент «Ведомостей». «Яндекс» выдавал результаты и по запросы «пароли».
Около 01:00 «Яндекс»-поиск по Google Docs прекратился.
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