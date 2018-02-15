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Доля поиска «Яндекса» на Android-устройствах в России приблизилась к 50%

Доля поисковых запросов «Яндекса» на Android-устройствах в России в IV квартале 2017 г. выросла на 8 п. п. год к году и составила 45%. При этом в IV квартале 2016 г. она была 41,2%. Об этом говорится в отчетности интернет-компании.

В 2015 г. «Яндекс» пожаловался на американскую корпорацию Google в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Три производителя смартфонов (Fly, Explay и Prestigio) на базе операционной системы Google Android отказались предустанавливать приложение «Яндекса». Они сослались на условия договоров с американской компанией.

Google нарушил закон о защите конкуренции, потому что его действия снижали долю конкурента, признала ФАС. По решению службы Google должен был убрать этот пункт из договоров. Кроме того, компания заплатила 438 млн руб. штрафа и еще 1 млн – за неисполнение предписаний ФАС. Весной 2017 г. компания все-таки отказалась от эксклюзивности своих приложений на Android и заключила с ФАС мировое соглашение.

Что пользователи искали в «Яндексе» в 2017 году