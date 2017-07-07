Google начал выполнять условия мирового соглашения с ФАС

Статья опубликована в № 4358 от 07.07.2017 под заголовком: «Яндекс» найдется в Google

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В приложении Chrome-beta, где Google тестирует обновления основной версии браузера, появился раздел, в котором пользователи могут выбрать поисковую систему из трех М. Стулов / Ведомости

Пользователи мобильного браузера Chrome от Google вскоре смогут ставить поиском по умолчанию «Яндекс»: американская компания начала выполнять условия мирового соглашения с Федеральной антимонопольной службой (ФАС). В приложении Chrome-beta, где Google тестирует обновления основной версии браузера, появился раздел, в котором пользователи могут выбрать поисковую систему из трех – Google, «Яндекс» или Mail.ru, обнаружили «Ведомости». Google начал выполнять условия мирового соглашения, в том числе направил «производителям смартфонов уведомления о неприменении положений договоров, ограничивающих конкуренцию», подтвердила начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева.