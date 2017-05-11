Google оплатил штраф ФАС

Американская интернет-компания Google выплатила штраф Федеральной антимонопольной службе (ФАС) в размере 438 млн руб. за нарушение антимонопольного законодательства, сообщила сама служба. Штраф был выплачен 9 мая.

В 2015 г. «Яндекс» пожаловался в ФАС на Google, раскритиковав американскую компанию (ей принадлежит крупнейшая в мире операционная система для мобильных устройств Android) за то, что та запрещает производителям смартфонов и планшетов предустанавливать на них сервисы конкурентов – в частности, поисковый. Доля поиска «Яндекса» начала снижаться, а несколько вендоров и вовсе отказались работать с компанией, сославшись на запрет Google.

ФАС признала Google нарушителем закона о конкуренции. Google предоставлял производителям магазин Google Play (основной источник приложений на ОС Android. – «Ведомости») на особых условиях: в обмен те были обязаны установить поиск Google в качестве основного, а другие приложения Google – на приоритетных местах экранов.

ФАС обязала Google убрать из договоров условия запрета на предустановку и уведомить пользователей о возможности сменить систему самостоятельно, а также потребовала отвязать магазин Google Play от других сервисов. Также компании Google выписали штраф на сумму 438 млн руб., а позднее и штраф на сумму в 1 млн руб. за неисполнение предписаний ФАС.

Google пыталась в судах оспорить законность предписания ФАС и наложенных штрафов с конца 2015 г. Интернет-компания подала иск в московский Арбитражный суд, а в марте 2016 г. суд встал на сторону антимонопольной службы. Американская корпорация подала апелляционную жалобу, но в августе апелляционный суд подтвердил решение первой инстанции. В октябре прошлого года Google подал кассационную жалобу.

17 апреля Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение между ФАС и Google. По его условиям Google обязался выплатить штраф и устранить нарушения конкуренции.

«Мы уверены, что исполнение условий мирового соглашения обеспечит возможность для развития конкуренции на рынке мобильного ПО в России, что благоприятно скажется на наших потребителях», - цитируют в ФАС заместителя руководителя ФАС России Алексея Доценко.