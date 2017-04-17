ФАС заключила с Google мировое соглашение

Закончился более чем двухлетний конфликт между Google и «Яндексом», результатом которого стало разбирательство в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Сегодня Московский арбитражный суд утвердил мировое соглашение между ФАС и Google, сообщил замруководителя ФАС Алексей Доценко. По его словам, Google устранит нарушения антимонопольного законодательства и заплатит штраф в 438 млн руб.

На этой новости котировки акций голландской Yandex N.V., контролирующей российский «Яндекс», в ходе предварительных торгов выросли более чем на 5,5%.

Google отказывается от эксклюзивности своих приложений на Android, от стимулирования производителей устанавливать только приложения Google, а также разработает окно выбора, которое позволит пользователям выбрать поисковую систему. В течение 60 дней компании смогут обратиться в Google, чтобы тот включил их в окно выбора. Срок действия мирового соглашения – 6 лет и 9 месяцев.

Сегодня суд утвердил мировое соглашение между ФАС и Google, и теперь у пользователей будет выбор, каким поисковиком пользоваться, а вендорам теперь не запрещается предустанавливать любые приложения на любой экран смартфонов, в том числе на домашний экран, говорит основатель «Яндекса» Аркадий Волож.

По словам гендиректора «Яндекса» в России Александра Шульгина, самая важная часть соглашения – отказ Google от эксклюзивности собственных приложений на устройствах. «Это значит, что мы можем теперь договариваться о предустановке наших сервисов с любыми производителями», – радуется Шульгин. Вторая часть соглашения заключается в том, что Google обязан теперь сделать окно выбора поисковой системы на устройствах Android. В течение 60 дней со дня заключения мирового соглашения Google обязан рассмотреть заявки от других поисковых систем на включение в окно выбора, рассказывает Шульгин. У «Яндекса» такое соглашение с Google уже есть, говорит он.

По словам Шульгина, мировое соглашение касается только смартфонов и планшетов, которые ввозятся на территорию России, а также оно ограничено по времени – как именно, Шульгин не говорит, ссылаясь на конфиденциальность этой информации.

ФАС пошла на компромисс

«Мы договорились, что Google приложит все усилия для устранения последствий нарушения и разработает окно выбора», - говорит начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева. Теперь все производители могут предустановить свои сервисы на устройства. Но так как пользователи не очень активно меняют сервисы, то Google как бы компенсирует свои прежние антиконкурентные практики и сделает окно выбора, хотя этого не было в предписании, продолжает Заева.

В ответ ФАС тоже пошла на компромисс. Служба не обязывает Google отвязывать магазин приложений Google Play от других сервисов Google, хотя это было в предписании, говорит Заева. Это был один из аргументов Google, почему компания опасалась выполнять предписание. Представители Google заявляли, что обязанность производителей устанавливать Google Play вместе с Android гарантирует целостность и единство стандартов всей системы.

Google заявил, что мировое соглашение отвечает интересам всех сторон. «Коммерческое соглашение с "Яндексом", которое было одобрено ФАС, предоставляет дополнительные возможности для продвижения поискового сервиса "Яндекс" в браузере Chrome. Таким образом, завершился спор относительно распространения сервисов Google на Android-устройствах», - пишет компания.

История конфликта

«Яндекс» подал жалобу на Google в Федеральную антимонопольную службу еще в 2014 г. В конце 2015 г. ФАС признала Google нарушителем закона о защите конкуренции: в 2014 г. три производителя Android-фонов – Fly, Explay и Prestigio – отказались переустанавливать на свои устройства сервисы российского поисковика, сославшись на условия договоров с американской компанией. Последующие суды подтвердили, что контракты Google с производителями мобильных устройств содержали прямые запреты на предустановку приложений конкурентов. «Яндекс», как и Google, зарабатывает на рекламе в результатах поиска, и его доходы напрямую зависят от доли рынка. В результате действий Google доля российского сервиса снижалась, заявляла компания.

ФАС оштрафовала Google на 438 млн руб. и предписала устранить нарушения – убрать из контрактов с производителями дискриминационные условия и отвязать магазин приложений Google Play от других своих сервисов Google. Однако Google долго не выполнял предписание ФАС.