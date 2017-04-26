ФАС прекратила дело против Google за неисполнение предписаний

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России прекратила административное дело в отношении Google за неисполнение ее предписаний. «Очередное рассмотрение этого дела должно было состояться 25 апреля 2017 г., однако, учитывая, что 17 апреля суд кассационной инстанции утвердил мировое соглашение между ФАС России и компанией, служба прекратила административное производство», – говорится в сообщении ведомства.

В ФАС выразили надежду, что корпорация исполнит условия мирового соглашения и заплатит штраф.

17 апреля Московский арбитражный суд утвердил мировое соглашение между ФАС и Google. Корпорация пообещала отказываться от эксклюзивности своих приложений на Android, от стимулирования производителей устанавливать только приложения Google, а также разработать окно выбора, которое позволит пользователям выбрать поисковую систему. Кроме того, Google заплатит штраф в 438 млн руб.