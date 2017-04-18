Mail.ru попросила Google сделать свой поисковик опцией в Android

Mail.ru Group направила российскому подразделению компании Google заявку на включение поисковика Mail.ru в список поисковых систем, доступных пользователям Android-устройств. Об этом сообщается в пресс-релизе Mail.ru.

Ранее вице-президент и технический директор компании Владимир Габриелян сказал ТАСС, что Mail.ru Group собирается в течение ближайших 60 дней обратиться в Google, чтобы добавить свой поисковик в «окно выбора».

«Также мы еще раз обратимся к производителям сотовых телефонов на ОС Android, так как ситуация для них поменялась, и после подписания соглашения с ФАС Google обещал не препятствовать выпуску телефонов с ОС Android с предустановленными поисковыми приложениями на российский рынок», - отметил он.

В понедельник закончился более чем двухлетний конфликт между Google и «Яндексом», результатом которого стало разбирательство в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Московский арбитражный суд утвердил мировое соглашение между ФАС и Google, согласно которому компания устранит нарушения антимонопольного законодательства и заплатит штраф в 438 млн руб.

В соответствии с соглашением Google отказывается от эксклюзивности своих приложений на Android, от стимулирования производителей устанавливать только приложения Google, а также разработает окно выбора, которое позволит пользователям выбрать поисковую систему. В течение 60 дней компании смогут обратиться в Google, чтобы тот включил их в окно выбора. Срок действия мирового соглашения – 6 лет и 9 месяцев.