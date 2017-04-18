Статья опубликована в № 4304 от 18.04.2017 под заголовком: Google заплатит за русский мир

Арбитражный суд Московского округа утвердил мировое соглашение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и Google, сообщили представители сторон. Таков итог более чем двухлетнего конфликта Google и его российского конкурента «Яндекса», приведшего к антимонопольному разбирательству. Google заплатит два штрафа: 438 млн руб. по делу и 1 млн руб. за неисполнение предписания ФАС. Срок действия мирового соглашения – 6 лет и 9 месяцев.

После сообщения ФАС котировки «Яндекса» на NASDAQ взлетели на 5%, а к 20.40 мск они выросли на 7,65% и составили $24,47.