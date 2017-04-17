Котировки «Яндекса» на Nasdaq выросли на 7% на новости о соглашении Google и ФАС

Котировки голландской Yandex N.V. после открытия торгов на Nasdaq выросли почти на 7%. На 18.16 мск акции компании торговались по $24,315, что на 6,88% больше цены предыдущего закрытия.

В понедельник «Яндекс» и Google подписали коммерческое соглашение, согласно которому поисковик «Яндекса» будет продвигаться в браузере Chrome.

Соглашение заключено по итогам двухлетнего спора Google с Федеральной антимонопольной службой (ФАС). «Яндекс» пожаловался на Google в ФАС в феврале 2015 г. Ведомство признало Google виновным в нарушении закона о конкуренции.