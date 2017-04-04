Суд отложил на 27 апреля дело об основном штрафе Google в 438 млн руб.

Арбитражный суд Москвы перенес на 27 апреля рассмотрение дела об оспаривании Google основного штрафа Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в 438 млн руб. за нарушение конкуренции на рынке предустановленных мобильных приложений в России, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ФАС.

Штраф был наложен ФАС в результате антимонопольного разбирательства, которое продолжается с февраля 2015 г. после жалобы «Яндекса».

ФАС требует от американского интернет-гиганта устранить нарушение закона «О защите конкуренции» - «отвязать» магазин приложений Google Play от других сервисов, в том числе поиска. В частности, Google должна исключить из соглашений с вендорами ограничения на установку приложений и сервисов других разработчиков. Существующие пользователи android-устройств должны быть уведомлены о возможности деактивации предустановленных приложений Google, изменении поисковой машины в браузере Google Chrome, установки иного виджета поиска, а также смены расположения иконок.

В настоящее время стороны обсуждают условия возможного заключения мирового соглашения. Представитель ФАС ранее сообщил, что 17 апреля будет принято решение о мировой в рамках основного дела.