Суд перенес рассмотрение дела о штрафе для Google Ireland на 25 апреля

Арбитражный суд Москвы перенес рассмотрение дела по жалобе Google Ireland о законности дополнительного штрафа ФАС в 500 000 руб. на 25 апреля, сообщил представитель ФАС.

За неисполненное предписание ФАС в ноябре дополнительно оштрафовала Google Inc. и Google Ireland по 500 000 руб., в сумме - на 1 млн руб.

Аналогичный иск к ФАС ранее подала Google Inc. Апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции о законности дополнительного штрафа ФАС в 500 000 руб.

Параллельно американская компания пытается оспорить основной штраф ФАС на сумму 438 млн руб., который был наложен в результате антимонопольного разбирательства. Кроме того, ФАС ранее выдала корпорации повторное определение, срок исполнения по которому Google пропустила. За повторное неисполнение предписания Google будет вынесен новый административный штраф.

В настоящее время стороны обсуждают условия возможного заключения мирового соглашения. По словам представителя ФАС, 17 апреля будет принято решение решение о мировой в рамках основного дела.