Google в целом согласен с условиями мирового соглашения – ФАС

Корпорация Google, которую Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала нарушившей закон о защите конкуренции, согласна с предложенными ведомством базовыми принципами мирового соглашения. Об этом сообщил журналистам замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.

«Есть базовые принципы, которыми мы руководствуемся, - исполнение решения и предписаний, и принятие мер об устранении нарушения и его последствий. От этого зависит общая судьба подписания или неподписания соглашения. С базовыми принципами, насколько мы понимаем, компания согласна, детали в стадии обсуждения», - сказал он.

В конце февраля 2017 г. Google обратился в ФАС с предложением заключить мировое соглашение. Глава ФАС Игорь Артемьев 21 марта заявлял, что ведомство планирует в течение 10 дней согласовать условия мирового соглашения с Google.

По словам Голомолзина, «сама работа по этому соглашению еще не завершена, вопрос в стадии обсуждения».