МТС подала инвестиционный иск к Туркменистану

МТС считает, что Туркменистан нарушил ее права как иностранного инвестора Максим Стулов / Ведомости

Оператор МТС сообщил, что подал иск в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС) при Всемирном банке против Туркменистана. Причиной стало то, что дочерняя компания МТС – «МТС Туркменистан» – была вынуждена приостановить деятельность в этой стране.

«Дочка» МТС перестала работать в Туркменистане в сентябре 2017 г. «в связи с действиями правительства» страны, включая министерство связи и другие организации и компании, подконтрольные государству, говорится в сообщении МТС.

Оператор считает, что Туркменистан нарушил его права как иностранного инвестора, закрепленные в соглашении с правительством России, что «в итоге привело к полной экспроприации инвестиций МТС в Туркменистане». «Общие убытки МТС, вызванные нарушением прав компании по соглашению, еще не определены окончательно, однако предварительно оцениваются как минимум в $750 млн», – заявила компания.

Оператор отметил, что он пытался урегулировать спор путем переговоров. «К сожалению, разногласия не были урегулированы, в связи с чем МТС инициирует судебное разбирательство в МЦУИС для защиты своих законных прав и инвестиций в Туркменистане», – резюмировала компания.

МТС пришла в Туркменистан в 2005 г., купив за $46,7 млн местного оператора Barash Communications Technologies Inc. (BCTI). Тогда же она заключила договор с местным министерством связи, по условиям которого BCTI должна была ежегодно перечислять в бюджет республики помимо налогов 20% чистой прибыли.

В 2010 г. «МТС Туркменистан» на два года прекратила работу в стране из-за истечения срока действия этого договора. В 2012 г. МТС, минсвязи республики и «Туркментелеком» подписали соглашение об урегулировании всех взаимных претензий, и МТС смогла возобновить работу в Туркмении. Новый договор был предусмотрен на пять лет и предусматривал, что «МТС Туркменистан» ежемесячно будет отчислять 30% чистой прибыли в пользу «Туркментелекома».

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