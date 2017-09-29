МТС опять приостановил бизнес в Туркмении

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В полночь «Туркментелеком» отключил МТС от каналов междугородной, международной и зоновой связи, говорит представитель российского оператора Reuters

С сегодняшнего дня МТС приостановила работу в Туркменистане. Услуги связи дочерний оператор российской группы, «МТС Туркменистан», перестал оказывать с 00.00 29 сентября «в связи с действиями государственной компании электросвязи «Туркментелеком» по отключению услуг международной и междугородней зоновой связи и услуг доступа в интернет», говорится в сообщении оператора.

В полночь «Туркментелеком» отключил МТС от каналов междугородной, международной и зоновой связи, говорит представитель российского оператора. Местные регуляторы и госкомпании не продлили действие разрешений на использование частот, арендных договоров и других ресурсов, необходимых для предоставления услуг связи, говорит он. Сейчас МТС ведет переговоры с регулятором и представителями «Туркментелекома» о восстановлении связи для абонентов, добавляет он.