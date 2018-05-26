Технологии / Телекоммуникации

Что сотовые операторы хотят от нового министерства связи

Они благодарят Никифорова за работу и надеются на мягкое регулирование отрасли и свободу в обращении больших данных

26.05.18
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