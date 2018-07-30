Технологии / Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4619 от 30.07.2018 под заголовком: Виртуальный миллион «Ростелекома»

«Ростелеком» набрал 1 млн сотовых абонентов

Он стал вторым в России виртуальным оператором, преодолевшим этот рубеж
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На прошлой неделе «Ростелеком» подключил миллионного сотового абонента, рассказал «Ведомостям» представитель оператора Валерий Костарев. Произошло это в Свердловской области, уточнил он. В конце марта у «Ростелекома» было около 877 000 сотовых абонентов, следует из отчета оператора.

Виртуального оператора «Ростелеком» запустил в ноябре 2016 г. О подключении 500 000 абонентов он рассказал в августе 2017 г. На сетях «Т2 РТК холдинга» (Tele2), 45% акций которого принадлежат «Ростелекому», виртуальный оператор работает в 65 регионах России.

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