«Ростелеком» отказался от переговоров по покупке «Акадо»

Статья опубликована в № 4488 от 17.01.2018 под заголовком: «Акадо» убрали с прилавка

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«Акадо» – третий по количеству абонентов провайдер проводного интернета в Москве после «Ростелекома» и МГТС Евгений Разумный / Ведомости

«Ростелеком» больше не ведет переговоры о покупке «Акадо» с «Реновой» Виктора Вексельберга, владеющей 100% оператора. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на президента «Ростелекома» Михаила Осеевского. Член правления «Реновы» Андрей Шторх подтвердил, что переговоров о продаже «Акадо» сейчас не ведется.

«Акадо» – третий по количеству абонентов провайдер проводного интернета в Москве после «Ростелекома» и МГТС. По предварительным данным «ТМТ консалтинга», к концу 2017 г. оператор обслуживал 663 000 пользователей. Также в столице у «Акадо» чуть менее 1 млн подписчиков платного ТВ (2-е место после «Ростелекома»).

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