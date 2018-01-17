Статья опубликована в № 4488 от 17.01.2018 под заголовком: «Акадо» убрали с прилавка
«Ростелеком» отказался от переговоров по покупке «Акадо»
Компания не смогла договориться о цене с «Реновой» Виктора Вексельберга
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
«Акадо» – третий по количеству абонентов провайдер проводного интернета в Москве после «Ростелекома» и МГТС
Евгений Разумный / Ведомости
«Ростелеком» больше не ведет переговоры о покупке «Акадо» с «Реновой» Виктора Вексельберга, владеющей 100% оператора. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на президента «Ростелекома» Михаила Осеевского. Член правления «Реновы» Андрей Шторх подтвердил, что переговоров о продаже «Акадо» сейчас не ведется.
«Акадо» – третий по количеству абонентов провайдер проводного интернета в Москве после «Ростелекома» и МГТС. По предварительным данным «ТМТ консалтинга», к концу 2017 г. оператор обслуживал 663 000 пользователей. Также в столице у «Акадо» чуть менее 1 млн подписчиков платного ТВ (2-е место после «Ростелекома»).
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}